Francisca se desahoga a través de una carta: "Estaba preocupada por lo que los demás pensaran de mí" A través de una extensa carta excluisva, la dominicana Francisca busca inyectar en los hombres y mujeres hispanos una dosis de seguridad y amor propio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Cortesía Las sonrisas y vida de ensueño que comparten las estrellas en las redes sociales no siempre es real. De hecho, numerosas estrellas como entre otras Selena Gómez, Demi Lovato, Jenicka López, -hija de Jenni Rivera- han externado inseguridad y presión social por su físico. Esta vez fue el turno de y Francisca. La dominicana decidió no callar y abrió su corazón. A través de una carta abierta que concedió en exclusiva a People en español, la presentadora de Despierta América (Univision), quien es madre de un bebé, busca inyectar en todo aquel que lea su escrito con una dosis de amor propio. Queridos amigos, Como todos saben, hace poco tomé la decisión de recuperar mi cabello natural como una manera de conectarme conmigo misma y rescatar mi identidad, y esto ha sido un ejemplo constructivo para muchos. Llevaba años lidiando con una sensación de inseguridad en relación a mi cabello, me había aferrado a ello como si fuera una parte de mi identidad y estaba tan preocupada por lo que los demás pensaran de mí, que había perdido la capacidad de verme a mí misma tal y como era. Me ha conmovido profundamente ver cómo mi experiencia ha sido capaz de ayudar a tantas personas a reconocer la importancia de la autenticidad y el amor propio. Muchas veces nos enfocamos en buscar el amor de los demás, olvidándonos de que el amor más importante es el que debemos cultivar hacia nosotros mismos. Y ahora que se celebra San Valentin, creo que es un mensaje muy importante que todos debemos interiorizar: primero hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás. En este Día de San Valentín propongo que, además de pensar en las citas, regalos y los detalles para nuestros seres queridos, les animo a que también se tomen un tiempo para reflexionar sobre el amor propio, y que disfruten de la oportunidad de amarse y aceptarse tal y como son. Les aseguro que este tipo de amor será el fundamento para poder amar y cuidar de los demás de manera sincera y genuina. Además, tengo un consejo para los que recién estén comenzando su viaje de amor propio. Les quiero decir que sean amables y compasivos consigo mismos. Reconocer que todos tenemos inseguridades y momentos de duda es parte del proceso. Les quiero recordar también que no se deben comparar con los demás, sino que deben enfocarse en trabajar en su propio crecimiento y autoaceptación. Por mi parte, el primer paso que tomé fue cuando empecé a tratarme mejor a mi misma, a hablarme desde el cariño y con amor. Es un pequeño gesto que me ayudó mucho a cambiar de actitud, y desde ese momento entendí que sencillamente me lo merecía. ¡Así que a todos los que están buscando amarse más, les quiero felicitar porque son muy valientes! Mi perspectiva sobre la belleza ha cambiado desde hace mucho tiempo, me siento muy segura de mí misma y no tengo miedo al cambio. Después del nacimiento de mi hijo he entendido que la belleza se trata de lo que reflejas en las personas de tu alrededor. Por supuesto me encanta cuidarme y lucirme, y lo hago con gusto, pero mi valor no está relacionado con esto. Mi belleza viene de mi esencia y esto es lo que espero transmitir a mi hijo, quiero que aprenda esta lección que para mi es y ha sido fundamental. A mí me ayudó mucho practicar la meditación y la reflexión diaria, como el libro 'Este es mi camino' del autor Mauricio Vasquez que dan pensamientos positivos para tu autocuidado. Yo he tenido que hacer las paces con mi niña interior para sentirme mejor y, por ello, mi evolución ha sido extraordinaria. en. A mi hijo le transmitiré este mensaje: la belleza viene de dentro y esto es lo que te permite ser valiente y seguro de tí mismo. Gennaro, francsica Credit: Instagram Cuando tenga la edad suficiente, quiero enseñarle a usar un diario de gratitud como 'Gratitude journal for kids in Spanish' para que adquiera el hábito de practicar afirmaciones positivas y hablarse a sí mismo desde el afecto. Con solo buscar productos en Amazon, encontré muchas opciones ¡incluso en español! para que los niños aprendan esto desde pequeños. También me gustaría destacar que cuando comenzamos nuestro viaje de amor propio, vernos bien nos ayuda a darnos un impulso y sentirnos mejor. Me gusta tomarme tiempo para cuidar de mi piel y de mi cabello, son pequeños gestos que me hacen sentir mejor. Cuido mi cabello con un difusor Wavytalk Professional Ionic Hair Dryer que también lo seca, - ¡ahora mismo es mi producto estrella!- , y utilizar cremas como la de Rizos Curls, la cual fue creada por un latina para empoderarnos a lucir nuestro cabello natural. También descubrí tantos nuevos accesorios para el cabello y productos para el cabello rizado. Para aquellos que me están leyendo, recuerden: aceptar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y nuestras diferencias es lo que nos permite ser verdaderamente felices y libres. ¿Y qué mayor regalo hay en esta vida que la libertad? Espero que mi historia les inspire a tomar decisiones valientes y a amarse más de una forma incondicional en este Día de San Valentín y todos los días, porque aceptarse y amarse cómo somos es la base para poder amar y cuidar de los demás. Con mucho amor, Francisca

