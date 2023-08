"Ayer te pregunté algo que a lo mejor te hizo sentir mal": Francisca envía mensaje a Frida Sofía tras lo sucedido en Despierta América La hija de Alejandra Guzmán estuvo el miércoles en el programa matutino de Univision y la conductora dominicana le hizo una pregunta que le habría incomodado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frida Sofía Frida Sofía; Francisca | Credit: Mezcalent (x2) Despierta América (Univision) destapó este miércoles en exclusiva a los 8 concursantes famosos que participarán en la undécima temporada de Mira quién baila. Amara La Negra, Lis Vega, Sandra Itzel, Frida Sofía, Adrián Lastra, Lambda García, Raúl Coronado y Diego Amozurrutia estuvieron en vivo desde el estudio del programa hablando de su participación en el reality de baile. Francisca, una de las conductoras del espacio mañanero de la cadena hispana, aprovechó la visita de la hija de Alejandra Guzmán para preguntarle sobre la nueva canción de su madre. "Recientemente tu mamá lanzó una canción, que es una canción donde te están, básicamente la gente dice, como pidiendo una reconciliación, una canción donde expresa que te extraña, ¿tú escuchaste la canción? Se llama 'Milagros'", le preguntó la presentadora dominicana. Francisca Francisca y Frida Sofía en Despierta América | Credit: Despierta América "Sí", respondió Frida. "¿Y qué te pareció?", quiso saber Francisca. "Me identifico un poco porque, sabes, yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado y, como dice la canción, pues también muchas bendiciones", dijo la joven, cuya relación con la intérprete de éxitos como 'Mi peor error', 'Yo te esperaba' y 'Hacer el amor con otro' está fracturada desde hace varios años. Lo sucedido debió de incomodar a Frida ya que este jueves Francisca se dirigió a ella desde su programa para hacerle saber que nunca hubo intención por parte del programa de hacerla "sentir mal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo muy grande a Frida Sofía. Ayer yo te pregunté algo que a lo mejor te hizo sentir mal y quiero que sepas que nunca fue nuestra intención", le dijo la presentadora, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram. "Lo único que aquí queremos es verte brillar, es demostrar de qué estas hecha en la pista de Mira quién baila", continuó la también actriz, "así que dale con todo y a brillar".

