¡El emotivo homenaje de Francisca a Selena Quintanilla en el 27 aniversario de su muerte! En honor a esta leyenda eterna, la dominicana se convirtió en Selena por un día y le rindió este tributo inolvidable. "Ella vive en nuestros corazones". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como si de un pase por Tu cara me suena se tratara, Francisca se convirtió en Selena Quintanilla en el día que se cumplen 27 años de su partida. En pleno escenario de Despierta América, la conductora rindió un alegre homenaje a la reina del tex-mex bailando y cantando al ritmo de "Como la flor", uno de los muchos éxitos de la emblemática artista. "Canta conmigo ¿Cuál es tu canción favorita de Selena? Ella Vive en nuestros corazones", escribió en sus redes sociales desde primera hora de la mañana. Y es que, desde su show quisieron recordar a la responsable de canciones que hicieron historia y siguen más presentes que nunca. "Amor prohibido", "El chico del apartamento 512", "Bidi Bidi Bom Bom" o "La carcacha", son tan solo algunas de esas joyas. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Con la mejor de sus sonrisas y un look total a lo Selena, Francisca dio la talla y se metió en la piel de una de la artistas más internacionales. Enfundada en un pantalón y top negro y acompañada de una chaqueta tejana jean y una gorra como las que usaba la intérprete, la feliz mamá de Gennaro mostró sus dotes al imitar a su ídolo. El video causó conmoción en sus redes por el cariño, respeto y entusiasmo que Francisca le puso. Sus seguidores la aplaudieron y, de paso, recordaron con gran nostalgia las canciones de esta genio de la música que se fue demasiado pronto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque han pasado 27 años sin su presencia en los escenarios, su música sigue estando entre las favoritas de las antiguas y nuevas generaciones. Selena Quintanilla Credit: Photo by Vinnie Zuffante/Getty Images Selena es uno de los grandes iconos con un legado infinito que sigue generando contenidos atractivos para el gran público. Además de la serie que Netfilx lanzó sobre su vida a finales del 2020 y su homenaje en el Paseo de la Fama hace dos años, MAC Cosmetics lanzará una segunda colección de maquillaje inspirada en ella. Su figura inspiró a muchos de los nuevos artistas que la honran y recuerdan con todo el amor, como Francisca, quien, una vez más, estuvo a la altura.

