Antes de viajar a Italia este verano con su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro, de 2 años, una ansiosa Francisca se hizo una prueba de embarazo al notar un retraso. "La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo", cuenta la presentadora dominicana de 34 años, quien al ver que una de las dos líneas en la prueba salió demasiado clara pensó que se trataba de un resultado negativo. "Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje", recuerda de esas vacaciones en las que también pasaron unos días en España.

Si bien ella siguió como si nada en su paseo por el viejo continente, el cambio de hormonas en su cuerpo empezó a hacer de las suyas —y su esposo sí notó algo diferente en el estado de ánimo de su media naranja. "Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje", cuenta risueña la co-presentadora de Despierta América (Univision). "Soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba".

Lo cierto es que tenía una incertidumbre que la inquietaba. "Cuando regreso venía en el avión pensando: 'Esto no es normal'. Pensaba: 'Si no estoy embarazada ¿entonces qué tengo?", dice sobre el atraso en su ciclo menstrual. "¿Tengo algún problema? Me hice mil y una películas en la mente".

Francisca, Francesco, Gennaro Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

Lo que no imaginaba era que sus oraciones de darle un hermanito a su primogénito habían sido escuchadas. Esa misma noche, tras llegar a casa en Miami sobre la 1 a.m. —después de padecer un vuelo retrasado— se hizo una segunda prueba de embarazo. Para evitar confusiones, esta vez se aseguró de comprar una que dijera claramente la palabra 'Embarazada' en vez de revelar el resultado con líneas. "Francesco y Gennaro se durmieron y yo me metí al baño y me hice la prueba", recuerda. Al ver la palabra 'Embarazada' iluminarse, se quedó desvelada.

"Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida", cuenta Francisca, quien abrió las puertas de su hogar a People en Español, revelando en exclusiva la noticia de su segundo embarazo. "Di gracias a Dios, dije: 'Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá'. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: [Mi bebé] está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada", confiesa.

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

A la mañana siguiente se fue a trabajar a Despierta América, tratando de procesar la noticia. "No se lo dije a Francesco. Quería prepararle algo especial para decírselo a él, pero no se me ocurría nada, estaba como en shock y me lo guardé como dos días", relata.

La buena nueva la compartió con su esposo durante un almuerzo en un restaurante en Miami. Al preguntarle si quería ordenar vino, ella le contestó: "Voy a tener que esperar unos meses para poder tomar". Entonces el rostro del empresario italiano se iluminó. "Sí, estoy embarazada", le reveló ella. "Se emocionó y empezó a llorar", cuenta sobre el hombre de sus sueños, con quien se comprometió en el desierto de Dubai en el 2018, jurándose amor eterno en el 2022 en una romántica boda en República Dominicana. "Agradezco a Dios que le puso a ese hombre en el camino a ella, un hombre tan maravilloso", dice la madre de Francisca, Doña Divina, quien la entregó en el altar.

"Estamos disfrutando el embarazo, nos disfrutamos mucho el uno al otro y pasamos mucho tiempo juntos", agrega Francesco. "Es una bendición, es un regalo de Dios". Y añade sobre su esposa: "Es maravillosa, es una madre fenomenal, tiene un don para criar a los niños".

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

Si bien en días recientes le han llovido comentarios de sus perspicaces seguidores en redes sociales sobre su creciente pancita, la presentadora solo había compartido —hasta ahora— la noticia de su embarazo con sus familiares. Su madre, quien pasa temporadas con ellos en Miami, gritó de felicidad al enterarse que hay bebé en camino y que esperan su llegada en febrero del 2024.

"Fue muy cómico porque yo le dije a Gennaro que le diera la noticia a la abuela", cuenta Francisca, quien tiene tres meses de embarazo. "Él tenía el sonograma en la manito y es muy chistoso porque corría por todos lados y no se lo quería dar y mi mamá lo vio de lejos y pegó un grito, se emocionó muchísimo. Corrió y me abrazó. Ella sí está cien por ciento segura que es una niña". ¿Vendrá una princesita en camino? Doña Divina asegura que sí, y ya hasta le puso un apodo de cariño a su nieta, a quien llama Ruperta — algo que hace reir a carcajadas a su hija, que aún no sabe que nombre le pondrá a su bebé. "Estoy emocionada", confiesa la abuela. "Se me eriza la piel, estoy superfeliz".

A continuación, Francisca habla de la mágica etapa que vive y cómo están disfrutando todos en casa esta dulce espera.

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

¿Qué síntomas has tenido? ¿Cómo ha sido este embarazo diferente al de Gennaro?

No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir. Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado. Mi hijo tiene dos años y aunque yo quiera descansar no puedo. Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla.

¿Presientes que tendrás niña o niño?

A veces me confundo. Es tan diferente que pienso que es una niña. Con Gennaro yo sabía que era un varón, yo lo sabía, pero ahora estoy confundida. Hay días que pienso que es niña y hay días que pienso que es niño. Obviamente amaríamos lo que sea que llegue. Solamente queremos un bebé saludable, con Diosito delante.

Hay muchos varones en la familia. Sueño con tener una hija, claro que sí, me encantaría tener una niña, pero uno nunca sabe. Eso es una lotería, no sé qué me va a mandar Dios en esta ocasión. Con Gennaro, siempre pensé que iba a ser mamá de niñas. Fue una sorpresa. Tenía mucha ilusión de verlo y le dije a Dios: 'Por favor enséñamelo en un sueño, quiero ver cómo va a ser'. En un sueño vi a un bebé con la carita como Gennaro, era un bebé muy cachetón. Diosito me dio la oportunidad de ver la carita de mi hijo en un sueño antes de que lo tuviera en mis brazos.

¿Cuándo nacerá tu bebé? ¿Llevaban tiempo anhelando este embarazo?

Tengo 12 semanas, y es un bebé que nacerá en febrero. Con Gennaro fue natural y voy a tratar de hacerlo igual, espero que sí. Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando baby, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea [ríe]. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito.

¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada?

La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo. Me siento tonta. Antes de irme a Italia me hago la prueba porque me tenía que llegar mi período y estaba como un día atrasado y yo toda ansiosa, dije: 'Bueno para irme a Italia no tomar tanto vino y comportarme déjame hacerme una prueba', pero esta era de las que tiene dos líneas. Salieron dos líneas pero salió una más clarita que la otra. Entonces dije: 'Eso es negativo'. Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje. Tuvimos la oportunidad de llevar al baby. Duramos casi 10 días en España y yo soy muy regular, dije: 'A esta hora ya se supone que debe llegarme mi período. A principios de junio nos fuimos a Italia y cuando regreso venía en el avión pensando: 'Esto no es normal'. Pensaba:'La prueba salió negativa. Si no estoy embarazada, ¿entonces qué tengo? ¿Tengo algún problema?' Me hice mil y una películas en la mente.

¿Tu esposo Francesco notó algo diferente, cómo le dijiste que estabas embarazada?

Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje. Yo soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba. Él se quedaba como que: 'Esto es muy raro'. Yo pedí [otra] prueba de embarazo online y me llegó a mi casa en Miami ,y esa misma noche que llegamos me la hice, no me aguanté. Llegamos tarde, el vuelo se retrasó y llegamos como a la 1 a.m. a la casa. Cuando llegué, Francesco y Gennaro se durmieron y yo me metí al baño y me hice la prueba. Esta decía 'Pregnant' [Embarazada], no había rayita ni nada. Me fui al otro día a trabajar, no se lo dije a Francesco. Me quedé como, ¿ahora qué voy a hacer? Quería prepararle algo especial para decírselo a él, pero no se me ocurría nada, estaba como en shock y me lo guardé como dos días. Fui a trabajar normal, Francesco no sabía nada. A veces nosotros vamos a almorzar después del trabajo para hablar y me invitó a comer. Me dice: '¿Qué quieres tomar, vino?'. Le digo: 'Quisiera tomar pero no puedo. Voy a tener que esperar unos meses para poder tomar'. Me dice: '¿Estás embarazada?' Le dije: 'Sí, estoy embarazada'. Él siempre lo hace todo tan especial. Se emocionó y empezó a llorar. Fue muy bonito, aunque fue muy poca creatividad de mi parte, no pude aguantarme a preparar algo como yo quería; pero igual la reacción de él fue bella. Es muy lindo crear tu familia con una persona que valore, que aprecie, que quiera tanto como tú una cosa, y fue un sentimiento muy especial. El restaurante estaba vacío, eran las doce del día y éramos él y yo, y los meseros.

¿Qué sentiste esa madrugada solita en el baño al leer la prueba y enterarte que estabas embarazada?

Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida. Di gracias a Dios, dije: 'Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá'. Qué nervios. Esa madrugada pensé tantas cosas: '[Mi bebé] está aquí en mi vientre, pero, ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer?' Esa noche no dormí para nada. Nosotros siempre hemos tenido el plan de tener tres bebés, pero no sé cómo nos vaya con la nueva dinámica con dos y si tomemos la decisión después de tener tres. También depende de si es niño o niña.

"Es un milagro crear una vida. Di gracias a Dios, dije: 'Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá'. ¡Qué nervios!" Francisca

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

¿Gennaro ya sabe que va a ser hermano mayor?

Uno piensa que no, pero ellos escuchan. Le dije: '¿Gennaro tú vas a tener un hermanito o hermanita?'. Y él me dijo: 'Sí'. Le dije: '¿Y dónde está?'. Y él se tocó su panza y dijo: "En la panza". Él sí sabe, escuchó a su mamá y su papá decirle que va a ser hermano mayor.

¿Cómo te ha cambiado la vida tu hijo?

Mi hijo ha cambiado mi vida del cielo a la tierra. Ha traído una madurez, una tranquilidad, una serenidad en mí que me tiene muy contenta. Él quitó todo tipo de preocupaciones por cosas bobas y yo ahora solo me enfoco en las cosas más importantes. Me ha enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y que las cosas que te hacen feliz son las cosas tan simples que a veces uno descuida por trabajo o por cómo vive uno el día a día. Él me mantiene los pies sobre la tierra y vigilando mucho mis valores, mi comportamiento. Ahora hay una personita que siempre te ve, siempre te escucha y tú eres su todo. Mi hijo sí me ha hecho una mejor mujer y me ha cambiado muchísimo. Pienso en cómo será la vida con dos porque el primer sentimiento que uno tiene es la culpa. Uno siente culpa por todo: por trabajar, por dejarlo un ratito al cuidado de alguien más. A uno le da miedo todo. Hay cosas sencillas como subirme en un avión que antes no me daban miedo y ahora pienso: '¿Y si no vuelvo a ver a mi hijo?'. Como mamá ese es el drama que uno siempre vive. No sé cómo va a ser ahora, estoy viviendo un día a la vez.

"A uno le da miedo todo. Hay cosas sencilla como subirme en un avión que antes no me daban miedo y ahora pienso: '¿Y si no vuelvo a ver a mi hijo?'. Como mamá ese es el drama que uno siempre vive. No sé cómo va a ser ahora, estoy viviendo un día a la vez" Francisca

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

¿Quiénes te ayudarán con tus hijos?

Francesco es un gran papá. Él sabe hacer de todo con su hijo. Lo hace como yo, o mejor que yo. Nosotros tenemos una dinámica muy bonita porque no es como que 'tú haces esto, entonces yo hago esto', sino es '¿quién puede hacerlo ahora?'. Esa es la manera como funcionamos en mi casa. Tener un esposo que te apoya y entiende tu carrera es fundamental y te quita un poco la culpa y el peso de encima. Mi mamá ahora está conmigo. Ella viene cada cierto tiempo y se queda unos dos meses y se regresa. Mientras ella no está, está una señora que cuida a Gennaro y él la adora. Ella es de El Salvador y está con Gennaro desde que regresé a mi trabajo en Despierta América. Cuando él tenía cuatro meses nosotros conocimos a esta señora que Gennaro la adora, él le dice naná de cariño. Sí tengo un equipo de gente: mi esposo, mi mamá, esta señora divina que Diosito la puso en mi camino.

¿Volverás a trabajar en televisión después de dar a luz?

La idea es regresar a mi trabajo [después de la licencia de maternidad]. Ya Gennaro está un poco más grande, me imagino que irá a la escuela. Voy a necesitar ayuda en la mañana mientras estoy en el show y en las tarde ya trato de pasar tiempo de calidad con mi hijo. Trato de que Gennaro sea muy activo. Siempre que llego está tomando la siesta y se levanta como a las tres de la tarde. Cuando él se levanta, lo primero que dice es mamá. Le doy una merienda y nos vamos al parque. Lo tengo en clases de gimnasia, va dos veces a la semana. Lo tengo el miércoles en una liga de fútbol para bebés de su edad. Siempre estamos dibujando. Soy el tipo de mamá que se ensucia la cara con su hijo, que deja que le pegue stickers donde quiera. Soy una mamá que juega, que me vuelvo de la edad de mi hijo. Eso me quita la culpa de que lo acuesto a dormir, me voy en la madrugada y luego lo veo en la tarde. Cada día comemos los tres en familia y oramos. Te mueres si ves a Gennaro tratando de decir la oración. Luego salimos los tres a caminar alrededor de la casa.

Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc

En tu primer embarazo hablaste de la presión por adelgazar después de dar a luz y las críticas por los cambios en tu cuerpo. ¿Te angustias al pensar en eso de nuevo?

Estoy subiendo de peso; no sé si voy a subir tanto como en el primer embarazo porque con Gennaro no me movía, solo dormía y comía. Ahora estoy más activa y he seguido haciendo ejercicio. Como veo las libras que estoy ganando al principio de este, veo que voy a volver a engordar, pero la diferencia ahora es que ya no me importa lo que diga la gente, aquellos que llegan a criticarme porque voy a engordar. Ese tipo de comentarios hicieron que yo ni me disfrutara mi embarazo. Tengo ese arrepentimiento que me la pasé como escondiéndome con Gennaro, cubriéndome, poniéndome ropa para que no se notara. Esta vez voy con la mentalidad de hacer ajustes para no llegar al punto de engordar tanto, pero si pasa no lo voy a padecer ni lo voy a sufrir ni voy a permitir que esa presión me afecte como la primera vez. Cada embarazo es único y es una etapa que no voy a repetir. No voy a permitir que esa presión entre en mi mente. Me gusta hacer ejercicio y estar saludable, estar bien. Voy a seguir dentro de lo que puedo, pero no matándome por presión porque tengo que lucir de cierta manera porque algunos piensen que así me debo ver.

¿Qué significa tu esposo para tí?

Francesco ha traído a mi vida una paz, una tranquilidad, ha centrado todo. Él es ese punto donde cuando hay mucho ruido afuera, yo puedo llegar y lo primero que veo es a él siempre con su ánimo tan calmado diciéndome 'It's OK'. Ahí me relajo y puedo entrar en otra sintonía. Es un gran hombre. Él es el hombre que yo le pedí a Dios, es mi confirmación que Dios siempre nos escucha. Lo veo como papá, como amigo, como hombre, como hijo, como es y es en verdad todas las cosas que yo pedía. Pedía una persona rica en valores y un hombre que amara a su madre y un hombre como él que le encanta ayudar y es un papá de 100. Nunca le quiero faltar a mi hijo y le pido a Dios larga vida y salud, pero si me tocara sería una tranquilidad porque sé que él es un gran papá que siempre va a estar ahí para cuidarlo, para guiarlo.

¿Ya has pensado en el baby shower y en la decoración del cuarto del bebé?

No he pensado en nada de eso. Pienso que las mamás de segundos bebés se relajan en ese sentido. No he pensando en baby shower ni en el cuarto. Primero tengo que saber qué es. Ahora los nervios es de ¿qué va a ser? Me lo voy a tomar todo con más calma. Todavía no tenemos nombres. Quiero saber y después decido. Voy a ir pasito a pasito, una cosa a la vez.

¿Cómo reaccionó tu mamá a la noticia de que será abuela otra vez?

Está muy contenta. Con Gennaro se emocionó y lloró porque era el primero, pero con este bebé ella era pura risa. Me abrazó, me sacudió de un lado a otro de la felicidad. Fue muy cómico porque yo le dije a Gennaro que le diera la noticia a la abuela. El tenía el sonograma en la manito y es muy chistoso porque corría por todos lados y no se lo quería dar, y mi mamá lo vio de lejos y pegó un grito, se emocionó muchísimo. Corrió y me abrazó. Ella sí está cien por ciento segura que es una niña.

¿Cómo describirías esta etapa?