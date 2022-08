Francisca plantea una duda a Jomari Goyso sobre su amistad Desde Nueva York, donde se encuentran cubriendo el desfile anual de los dominicanos en la Gran Manzana, la presentadora no dudó en soltarle una bomba a su amigo del alma, quien no dudó en contestarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Jomari Goyso y Francisca es tan cómica que podría perfectamente tener su propia serie de televisión al estilo Friends. Sus piques y 'enfrentamientos' cariñosos son ya internacionalmente conocidos por el nivel de humor, a la vez que tensión que generan. Con motivo de su viaje a Nueva York por el desfile de los dominicanos, los amigos volvieron a protagonizar un momento muy peculiar. Ocurría en el interior del coche junto a su compañera Luz García. Lo que empezó entre risas y comentarios inofensivos, terminó con algún que otro bombazo del uno sobre el otro. Jomari Goyso Jomari Goyso; Francisca | Credit: Instagram; Mezcalent "Yo a veces no sé si tú eres mi amigo de verdad o si solo me usas", le soltó así sin anestesia Francisca. Todo surgió por el tema de la monetización de sus videos y su constante exposición en ellos. El estilista, que tiene mucha gracia y no se calla ante nada, le respondió. "La gente sabe que he hecho una inversión contigo... He hecho una inversión para otras cosas en tu vida", dijo sin dar más detalle. Aunque decidió no dar más información al respecto, sí se atrevió a decir que la peluca que su amiga lleva en el show Despierta América la pagó él. "El pelo de la peluca lo pagué yo... Realmente es más mía que de ella", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Obviamente todo terminó en risas y más risas, sobre todo cuando Jomari se atrevió a llamarlas postizas por llevar peluca y extensiones. "Me voy a bajar de aquí, aquí no hay nadie real", dijo riéndose. Una vez más, el español y la dominicana hicieron un dúo perfecto y arrancaron las carcajadas de sus seguidores quienes aplaudieron su amistad y esas escenitas de peleas de niños tan divertidas.

