Francisca, de Azua a la Casa Blanca

Francisca

La copresentadora de Despierta América (Univision), su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro fueron invitados este lunes a The White House Easter Egg Roll, el evento de pascua que se celebra cada año en la Casa Blanca. ¡Mira las imágenes!

Imparable

La vida no ha dejado de sonreír a Francisca desde su triunfo en la novena temporada del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina. La carismática conductora y actriz dominicana, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram, continúa sumando logros, tanto profesionales como personales.

¡A la Casa Blanca!

Francisca y su familia fueron invitados este lunes al evento de pascua que se celebra cada año en la Casa Blanca. "Mi familia y yo fuimos invitados a la emblemática tradición de la carrera anual de huevos de pascua en la Casa Blanca White House Easter Egg Roll 2023, una tradición que se lleva a cabo desde 1878", compartió la presentadora desde su perfil de Instagram.

Sus dos amores

"¡Qué honrados nos sentimos! Además de que transmití en vivo para Despierta America desde la Casa Blanca… Subreal para mí. ¡Qué emoción!", expresó la copresentadora del programa matutino de Univision.

Madre e hijo

Francisca compartió varias imágenes de este momento tan especial a través de las redes sociales en las que se le puede ver en compañía de su familia disfrutando de este inolvidable día.

En la mejor compañía

"Me siento tan agradecida de tener la oportunidad de acumular especiales recuerdos y vivir estas únicas experiencias en la vida con mis dos personas favoritas en el mundo", expresó Francisca.

Gennaro

Gennaro, quien cumplirá 2 añitos este verano, se robó todo el protagonismo en las redes sociales de su mamá. "¡Qué emoción vivir esto! Y Gennaro tan hermoso", se puede leer entre los miles de comentarios que invadieron su publicación.

Inolvidable experiencia

Madre e hijo disfrutaron al máximo de esta inolvidable experiencia que guardarán para siempre en un lugar muy especial de su corazón.

