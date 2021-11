¡Francisca da un salto más en su carrera! "Llega una gran responsabilidad" La conductora dominicana da un paso agigantado en su profesión al recibir importante reconocimiento en su tierra que marca un antes y un después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 será por siempre un año inolvidable para Francisca. Especialmente por el nacimiento de su príncipe Gennaro, la mayor alegría de su vida. Pero hay otras situaciones por las que la conductora tendrá muy presente este año. Tienen que ver con lo profesional y todos esos logros que acumula fruto de su esfuerzo. Este fin de semana, la feliz mamá viajaba a su tierra, concretamente Punta Cana para recibir un importante reconocimiento. La organización Dominicana 360 la ha premiado como una de las personalidades del país más importantes, además de una de las mejores embajadoras de su cultura fuera de sus fronteras. Un logro del que está gratamente agradecida y orgullosa, como lo está de sus raíces y de esa hermosa tierra que la vio nacer, crecer y salir en busca de sueños, hoy muchos de ellos cumplidos. Unos sueños logrados gracias a su entrega y su esfuerzo. La televisión la acogió tras su paso por Nuestra Belleza Latina, que ganó en 2015, y hoy es uno de los rostros más queridos y aplaudidos de la pantalla chica. Lleva su cultura y su país siempre por delante, presumiendo con orgullo todo lo que tenga que ver con República Dominicana. De ahí que este evento la haya incluido en su lista de mujeres que llevan su isla por bandera y con la cabeza bien alta. Francisca Francisca recibe reconocimiento en Punta Cana | Credit: IG/Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias Dominicana 360 por el reconocimiento tan especial como embajadora de excelencia de mi país. Y gracias a la prensa de mi país por reconocerme como líder de opinión, ejemplo de constancia y entrega. Dos reconocimientos que llenan mi corazón de alegría y con ella llega una gran responsabilidad también. Me despido de este evento más clara en mi propósito y más comprometida en trabajar y en servir a los demás. ¡Que orgullo ser Dominicana!", escribió dichosa. Francisca abandonó el domingo su país para viajar a otra isla, la de Manhattan, donde tiene trabajo que hacer este lunes en la mañana para Despierta América. Aunque echa de menos a su chiquitín, todo este trabajo y entrega también es por y para él. ¡Enhorabuena compañera!

