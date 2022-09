Francisca cumple el sueño a su madre de llevarla a Disney: mira su conmovedora reacción "Cómo llena el corazón de felicidad ver a los seres que amas cumpliendo sus sueños", expresó la conductora dominicana a través de las redes sociales junto al video del emotivo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca y su madre | Credit: Instagram Divina Además de una gran madre y esposa, Francisca es una excelente hija. Aunque su vida dio un giro de 180 grados tras ganar en 2015 el reality show Nuestra Belleza Latina, la carismática conductora dominicana no ha dejado de estar pendiente de su madre Divina, a quien trata de consentir siempre que puede, como sucedió recientemente con la emotiva sorpresa que quiso darle. En complicidad con su programa Despierta América (Univision), Francisca pudo llevar a su mamá a Disney, cumpliéndole así un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. "Nunca es tarde para cumplir un sueño señores. Cómo llena el corazón de felicidad ver a los seres que amas cumpliendo sus sueños", expresó Francisca a través de las redes sociales. La conductora, quien ya supera los 4 millones de seguidores en Instagram, contó que un día en la cocina de su casa su mamá la sorprendió diciéndole que su sueño era ir a Walt Disney. "Me dio tanta ternura", reconoció Francisca, "porque ella pensaba que por ser mayor Disney no era para ella. Yo le dije que era para todo el mundo". Así que no dudó en planear el viaje para que su madre pudiera cumplir su sueño. "En complicidad con Disney y mi familia de Despierta América pudimos cumplir ese sueño. Ella ha tenido una experiencia mágica y especial. Ha sido muy feliz y yo más. Gracias a Dios por hacer todo esto posible", expresó la presentadora por medio de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermoso gesto que tuvo Francisca con su madre no pasó desapercibido entre sus seguidores. "Espectacular. Dios bendiga a doña Divina y obviamente a ti por ser una hija extraordinaria", "No tiene precio. Eso es lo único que nos queda en vida: hacerlas felices. Eres una gran hija y ahora una gran madre" o "Me hiciste llorar", fueron algunos de los miles de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

