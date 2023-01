Francisca comparte difícil momento en el que estuvo "en el piso llorando" En una conversación con la periodista Lourdes del Río para su podcast, En positivo, la conductora hizo una conmovedora confesión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca es una de las mujeres más exitosas del momento. Pero llegar a donde está no fue algo que logró de la lo noche a la mañana. En el proceso también hubo momentos de tristeza, miedo y desesperación. Aunque hoy lo tiene todo, ha sido fruto de su esfuerzo por años y también disciplina. Además de caídas y decepciones. En una emotiva conversación con Lourdes del Río en su podcast, En positivo, la periodista y la presentadora conversaron sobre esos difíciles momentos que los telespectadores no conocen pero que también existen. En el caso de la dominicana, recuerda uno especialmente duro. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca "En los caminos de la vida hay veces que tiramos la toalla y está bien, lo que no está permitido es que nos quedemos ahí, Lourdes", comenzaba su reflexión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió. "Yo tuve mi tiempo de estar en el piso llorando y dando por muertos mis sueños", reconoció de su etapa por salir adelante como presentadora. "Dije, 'ya, es verdad lo que te dicen, ¿quién te crees tú para poder escalar y llegar a televisión, tener una bonita vida, una casa...?'", explicó. Francisca reconoce que hubo una etapa en que tiró la toalla, pero no le duró mucho, sus ilusiones siempre estuvieron vivas en su corazón y, finalmente, ganaron gracias a que ella supo darse cuenta de cuál era su camino. "La noticia aquí es que los sueños no mueren... ellos siempre van a estar en tu mente y tu corazón, y luego después de un cierto momento te van a tocar a la puerta y te van a molestar, y está de tu mano si los escuchas o los sigues dejando morir", expresó. Lourdes invitó a sus seguidores a conocer este testimonio tan inspirador. "La suya es una historia de vida que merece ser contada y que es un vivo ejemplo de que querer es poder cuando tenemos fe y vibramos En Positivo", apuntó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca comparte difícil momento en el que estuvo "en el piso llorando"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.