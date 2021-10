¡A Francisca casi se le sale el corazón con este emotivo regalo de su esposo! La conductora compartió emocionada el obsequio con el que su amado marido llegó a casa. "Francesco me sorprendió con este regalo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Forman una de esas parejas que siempre da gusto ver. Desbordan felicidad desde siempre, pero ahora que son padres, la dicha se les sale por todos los poros de su cuerpo. Ser papás no ha hecho que Francisca y su marido Francesco Zampogna se olviden de los pequeños detalles de pareja. Prueba de ello es la preciosa sorpresa con la que el feliz papá conmovió a la conductora en estos días. Entusiasmada con su regalo, la dominicana compartió a través de Facebook qué bonita ocurrencia tuvo su marido. Un detalle lleno de corazón en el que también está involucrado su pequeño príncipe, Gennaro. Tras llegar de su jornada de trabajo, Francisca fue testigo de algo verdaderamente emocionante. Aseguró que su marido "ama el arte y me sorprendió con este regalo. El primer retrato familiar con Gennaro. A mí me fascinó y quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta?", preguntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este retrato sería el primer retrato oficial que tenemos como familia Francesco, Gennaro y yo", explica llena de alegría en el video. Pero lo más fuerte de todo es la historia de este cuadro que pronto colgarán en su casa. "¡Este cuadro fue alguien que lo pintó en Instagram!", explicó maravillada. Su marido fue quien lo encontró en las redes y decidió instantáneamente que lo quería para su hogar. "Está de verdad bien bonito, tenemos los dos una sonrisota...", siguió. Ahora solo falta decidir en qué lugar de su dulce hogar lo van a colgar, si en la entrada para que se vea de lleno o en un espacio más escondido. Francisca pidió opinión a sus fans y todos coincidieron, ¡es un cuadro para que reine en su casa y esté a primera vista! ¿Les hará caso la presentadora? Continuará...

