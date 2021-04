Francisca comparte el romántico detalle que tuvo su esposo frente a su cambio físico por el embarazo El empresario sorprendió recientemente a la carismática presentadora dominicana entregándole un nuevo anillo y pidiéndole que se casara con ella de nuevo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca abrió este lunes su corazón en un sincero vídeo en el que al borde de las lágrimas la conductora dominicana habló de cómo la presión social que ha sentido durante su embarazo por no encajar en el estereotipo de la 'embarazada perfecta' ha logrado minar su autoestima, hasta el punto de hacerla sentir "acomplejada". Su emotiva confesión generó una lluvia de mensajes de apoyo hacia la presentadora que se vio reflejada en los más de 25 mil comentarios que recibió su publicación tanto de celebridades como de personas anónimas que no dudaron en arroparla en estos difíciles momentos. "Disfruta esta etapa maravillosa de tu vida. Eres hermosa y con un corazón que no te cabe en este planeta. No hagas caso a esa negatividad", se puede leer entre las incontables muestras de cariño que le hicieron llegar y que la también actriz no tardó en agradecer. Pero, sin duda, la conductora encuentra su más grande apoyo y fortaleza en su esposo Francesco Zampogna, quien no ha dejado de consentirla a lo largo de la dulce espera. Francisca Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Instagram Francesco Zampogna; Instagram Francisca Lachapel El empresario ha tenido detalles muy hermosos con la presentadora que la han hecho sentir como una reina durante esta etapa de importantes cambios físicos que está viviendo. "Mi esposo todavía me ve más bella todos los días", reconoció Francisca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto es así que en vista de que el anillo con el que le pidió en su día la mano ya no le servía debido a lo hinchadas que se le han puesto las manos durante el embarazo Francesco decidió comprarle uno nuevo, ocasión que aprovechó para pedirle que se casara de nuevo con ella. Francisca Image zoom Francisca presume su nuevo anillo | Credit: Instagram Francisca "Como me engordaron las manos no me servía mi anillo con el que él me pidió la mano y él el otro día me compró un anillo y me pidió que me casara con él de nuevo, o sea que no tan mal andan las cosas por este lado", compartió la copresentadora de Despierta América (Univision).

