¡Francisca comparte la increíble reacción de su esposo y su hijo al verla con su nueva imagen! La presentadora recogió en video las caritas, las palabras y las lágrimas de su marido y de su pequeño. "Francesco y Gennaro, mi centro, mi paz " Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los espectadores de Despierta América fueron los primeros en ver en directo el cambio físico de Francisca. Un paso muy importante en la vida de la presentadora que inspiró, motivó y emocionó a miles de personas. Pero tocaba llegar a casa y mostrar su transformación a los dos hombres de su vida, su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro. Cámara en mano, la dominicana grabó de principio a fin las caritas, las palabras, las risas y también las lágrimas de emoción de sus grandes amores. El momento causó sensación por el nivel de amor que emanó. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent A través de su perfil de Instagram, Francisca mostró primero la reacción de su chiquitín quien, con una gran cara de sorpresa, le dedicó la más bella de las sonrisas. A juzgar por sus gestos y su tierna mirada, el chiquitín quedó encantado. Rápidamente supo que mami se había cambiado el pelo, así que se lo tocó y la observó con todo el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de su marido también acaparó toda la atención. Francesco no pudo contener las lágrimas de emoción y orgullo hacia su esposa por el gran paso que acababa de dar. "¿Vas a llorar?", le preguntó al papá de su hijo. Y así fue, el italiano no pudo contener las lágrimas y la imagen derritió las redes. "¡Me encanta! Felicidades, estoy orgulloso de ti", le expresó con los ojos aguados y una mirada de profundo amor hacia su esposa. Las reacciones de sus compañeros, seguidores y amigos tampoco se hicieron esperar en las redes. "Lloré. ¡Los ojos de ellos reflejan el amor de Dios hacia ti!", le expresó Rashel Díaz. "Esa mirada de Gennaro y Francesco no tiene precio. La mirada no miente. Que hermosa familia Fran", le escribió Karla Monroig. "Morí de amor", le dijo Satcha Pretto. Sin duda, Francisca cuenta con los mejores cómplices de vida para seguir cumpliendo retos, creciendo como persona y sentirse plena.

