Francisca comparte la decepción que vivió durante su paso por Tu cara me suena Con la próxima emisión del famoso programa ya listo para los domingos de Univision, su exparticipante dio a conocer uno de los momentos más incómodos que le tocó vivir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de sus sueños y, como suele ocurrir con todo lo que se propone, Francisca lo logró. Y así, en 2020, se convirtió en una de la participantes del exitoso show Tu cara me suena, en el que antes de empezar ya era considerada una de las favoritas. Desafortunadamente, el coronavirus y sus circunstancias evitaron que pudiera continuar en el show y disfrutar como se debe de esta experiencia. La espinita siempre quedó ahí, pero ya lo superó. Ahora es ella quien entrevista con alegría en su programa, Despierta América, a la nueva ola de concursantes famosos que formarán parte de este programa musical. Fue precisamente en una amena charla con algunos de sus participantes que Francisca dio a conocer la decepción que sufrió durante su paso. Francisca Lachapel Tu cara me suena Francisca Lachapel Tu cara me suena | Credit: Mezcalent; Cortesía UNIVISION Una de las razones por las que Francisca fue elegida, además de por sus talentos frente a la pantalla chica, fue su voz y su buena disposición para cantar. Incluso ella así lo sentía. Sin embargo, fue entrar en el show y todas sus ideas y perspectivas se vinieron abajo. "Tu cara me suena tiene la particularidad de que uno llega allá pensando tal vez que canta, como era mi caso, que yo pensaba que cantaba pero me di cuenta de que no cantaba tanto...", describió en un momento de la entrevista con Sherlyn, Kika Edgar, Christian Daniel y Manny Cruz. Como muy bien explicó, una cosa es imaginárselo y otra muy diferente es estar en el lugar de los hechos. A Francisca todavía no se le olvida lo que sentía cada vez que citaban su nombre y tenía que subir a la plataforma. "Eso mismo decía yo hasta que me subían ahí al transformador ¡y se me salía el alma del cuerpo! Así que les deseo toda la suerte del mundo", expresó divertida como siempre. Francisca Lachapel Tu cara me suena Francisca Lachapel Tu cara me suena | Credit: Instagram Tu cara me suena Tu cara me suena se estrena el próximo 27 de marzo por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca comparte la decepción que vivió durante su paso por Tu cara me suena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.