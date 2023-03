"Me equivoqué": Francisca comete error en vivo y explica lo que pasó La presentadora de televisión, quien se encuentra en la República Dominicana, respondió a los comentarios en las redes sociales a través de un video. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Credit: Instagram / Francisca Francisca reconoció que cometió un error en una transmisión en vivo del programa Despierta América (Univision) que hizo desde su natal República Dominicana. La presentadora de televisión, quien forma parte de lista de "las 25 mujeres más poderosas" de People en Español de este año, respondió a los comentarios de los usuarios en las redes sociales que se dieron cuenta de que dijo el año equivocado de la independencia del país. En un video que compartió en sus redes escribió "¡Me equivoqué!". En el clip de unos pocos segundos se ve a la también actriz preguntar al productor de televisión Luis Camilo cuál fue el año, a lo que él contesta: "1984". "Señores, obviamente yo me sé la fecha de la independencia de mi tierra República Dominicana, lo que pasa es que estamos en televisión en vivo y con la velocidad no tenía café, aceleré y dije 1984, pero obviamente que yo sé que es el 27 de febrero de 1844", dijo Francisca, quien aclaró que siempre fue una buena estudiante. En otro video dio a conocer el trabajo social que realiza la organización sin fines de lucro dominicana El Hogar Escuela Doña Chucha , donde reciben y dan albergue a niñas de escasos recursos y situación de riesgo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amo estar en mi tierra transmitiendo en vivo para mi familia de Despierta América y estas niñas se robaron mi corazón… Deseo con todas mis fuerzas que todo lo que sueñan se convierta en una realidad porque los sueños se cumplen, sí señor. ¡Todo es posible!", fue el mensaje que usó para acompañar el reportaje que hizo en compañía del cantante Manny Cruz.

