Francisca celebra el cumpleaños de su esposo desde Italia: "Eres todo lo que soñé" El esposo de la conductora dominicana cumplió este miércoles un año más de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca, su esposo y su hijo | Credit: Instagram Francisca Francisca, su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro dijeron adiós la semana pasada momentáneamente a su hogar en Estados Unidos para viajar a Europa, concretamente a Italia, donde se encuentran disfrutando desde entonces de unas merecidas vacaciones en familia. Aunque nada más llegar al país de origen de Francesco se toparon con un contratiempo – perdieron sus maletas– ni la copresentadora del programa Despierta América (Univision) ni su pareja han permitido que este pequeño percance empañe sus días en Italia. En compañía del fruto de su amor, Francisca y Francesco han estado visitando lugares emblemáticos del país mientras continúan construyendo memorias juntos. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Si bien todos los días están siendo únicos y especiales para la conductora y su familia, este miércoles lo fue mucho más ya que Francesco cumplía años. Francesco Francesco Zampogna | Credit: Instagram Francisca La presentadora compartió una imagen desde sus historias de Instagram en la que aparecen los tres juntos celebrando esta fecha tan señalada en un restaurante italiano. Francisca Francisca, su esposo y su hijo | Credit: Instagram Francisca "Feliz cumpleaños mi amor", escribió Francisca. "Amo la vida que construimos juntos". La conductora aprovechó la ocasión para dedicar unas emotivas palabras al cumpleañero en las que le expresa públicamente la admiración tan grande que siente por él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños amor mío. Te admiro tanto. Admiro tu dedicación a tu familia, a tus amigos, tus ganas siempre de superarte a ti mismo, tus ganas de comerte al mundo y tu manera de ver la vida en abundancia y felicidad", comenzó escribiendo el talento de Univision. "Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Eres todo lo que soñé. Larga vida y salud para ti, juntos. Te amo mucho. A celebrar. Feliz, feliz cumpleaños", finalizó su mensaje.

