Francisca causa revuelo al hacer curiosa propuesta a sus fanáticos Mira la interesante oferta que Francisca hizo en este inicio del 2022 ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2021, Francisca y su esposo Francesco Zampogna trajeron al mundo a su primer bebé, quien lleva por nombre Gennaro. Ese fue uno de los grandes logros de la conductora a nivel personal y en el plano profesional regresó a la actuación. Ahora, tras hacer un recuento de sus experiencias, comienza este 2022 con metas distintas y está convencida que tendrá buenas sorpresas. Por ello, propuso a sus fanáticos contarle los planes que tienen para los próximos doce meses. "¡Este es un gran año! ¡Decretado! Cuéntame una de tus metas para este año", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde se le ve con ropa deportiva en tono azul y audífonos bluetooth. Tiene el rostro sin maquillaje y el pulgar arriba en señal de que todo irá bien. Los usuarios se sumaron a su invitación y respondieron a la exreina de belleza. "Ir a ver a mi hija, con Dios adelante. Tengo tres años que no la veo", comentó un cibernauta. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ser feliz eso incluye estar bien de salud. Bendiciones"; "Poder abrirme caminos estudiando aquí en USA y así poder conseguir un mejor empleo"; "Ser más amigable"; "Rebajar diez libras. No me sobran por mi tamaño pero me siento mejor si las pierdo"; "Ser mamá por segunda vez"; "Comer más saludable, pasar más tiempo con mis hijos y hacer ejercicio"; "Obtener mi residencia", y "Comprar mi casa en el nombre de Jesús, aunque sea a fin de año", fueron algunos otros comentarios. Habrá que esperar para saber si las metas de Francisca se cumplieron; mientras tanto, sigue disfrutando de su reciente maternidad y su matrimonio.

