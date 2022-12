Así era la niña que creció sintiéndose fea y con la que Francisca hizo este lunes las paces en pleno show Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram (x2) La carismática conductora dominicana hizo este lunes las paces en vivo con su niña interior en su programa Despierta América (Univision). "El día de hoy quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello", expresó. Empezar galería Creció sintiéndose fea Francisca Credit: Instagram Francisca "Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad", confesó este lunes entre lágrimas en su programa Despierta América (Univision) la carismática conductora dominicana, quien solo en la red social Instagram supera los cuatro millones de seguidores. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Quería sentirse bonita Francisca Credit: Instagram Francisca "Me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea por un ratico bonita", compartió visiblemente emocionada la también actriz. 2 de 7 Ver Todo Su gran complejo Francisca Credit: Instagram Francisca "Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello", reconoció la conductora. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Regalo de cumpleaños Francisca Credit: Instagram Francisca A los 11 años, Francisca le pidió a su madre como regalo de cumpleaños un alisado de cabello. "Yo le dije que necesitaba alisarme el cabello, que quería acabar con ese cabello". 4 de 7 Ver Todo Un cabello "feo" Francisca Credit: Instagram Francisca "Yo escuchaba a mucha gente decir que las que tenían el cabello como yo tenían un cabello feo, tenían un cabello malo", señaló. 5 de 7 Ver Todo Su niña interior Francisca Credit: Instagram Francisca "El día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta", expresó la presentadora en el show matutino de Univision. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su día de liberación Francisca Credit: Instagram Despierta América Francisca dejó claro que no es 'un cambio de look'. "Esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

