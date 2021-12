"Fue un sueño hecho realidad". Francisca marca la diferencia con su 'sencillo' árbol de Navidad A diferencia de la mayoría de celebridades, la carismática conductora dominicana se encargó personalmente de decorar este año su árbol de Navidad por un motivo muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Desde Adamari López hasta Clarissa Molina, pasando por Catherine Siachoque, Alicia Machado y Sherlyn. Detrás de la mayoría de los espectaculares árboles de Navidad que han presumido las celebridades durante las últimas semanas a través de las redes sociales se encuentran prestigiosos decoradores que han creado verdaderas obras de arte dignas de admiración. Este no ha sido el caso de Francisca, la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision), quien optó este año por decorar ella misma en familia su árbol de Navidad para empezar a crear memorias especiales en compañía de su hijo Gennaro. "Hay mucha gente que hace este tipo de trabajos y yo los respeto y hacen un trabajo hermoso y no descarto la posibilidad de que tal vez en algún año yo le diga a alguien que venga y me arme el árbol, pero esta Navidad era muy especial porque era de Gennaro y, aunque él está chiquito, yo quería que él me viera a mí, que viera a su mamá y a su papá poniendo el árbol de Navidad y así fue, fue un sueño hecho realidad", compartió la también actriz dominicana a través de una grabación que compartió recientemente por medio de su página de Facebook. "Él se durmió medio a la mitad, pero fue muy lindo, es muy lindo crear esas memorias con los hijos. Yo lo que quiero es que cuando él sea grande se acuerde que hacía esas cosas conmigo. Así que yo creo que el chiste de montar el árbol de Navidad es hacerlo en familia o con amigos y eso fue lo que hicimos en esta casa", agregó la que fuera ganadora de NBL 2015. La presentadora, que cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, quiso conocer la opinión de sus seguidores respecto a su 'trabajo' como decoradora. "Ahí está mi árbol, ¿qué tal? Me quedó lindo, ¿verdad?", expresó. Francisca Árbol de Navidad de Francisca | Credit: Instagram Francisca Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y, como se veía venir, hubo división de opiniones entre los que aplaudieron la sencillez del árbol y los que la criticaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con mucho respeto, yo creo que a tu árbol de Navidad le falta más alegría. Sé que todos tenemos gustos diferentes y que hay árboles saturados, pero a mí particularmente me parece que le falta ese toque especial", no tardó en comentar una de sus seguidoras. "Eres de admirar porque la mayoría de las personas que trabajan en el medio del espectáculo contratan para que les elaboren sus arbolitos y, aunque quedan superbonitos, el tuyo es hermoso porque lo realizaron con amor para su baby", comentó, por su parte, otra persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Fue un sueño hecho realidad". Francisca marca la diferencia con su 'sencillo' árbol de Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.