Francisca sorprende a todos al anunciar en Despierta América que tiene algo "muy importante" que contar "Les quiero decir algo muy importante que me guardé todo este tiempo para decírselos", expresó este martes en el programa la conductora para sorpresa de sus propios compañeros. "¡Estás embarazada otra vez!", se apresuró a comentar Alan Tacher. Pero no. No se trata de eso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Desde que se convirtiera en mamá hace casi medio año, el día a día de Francisca ha girado en torno a su hijo Gennaro, quien estuvo recientemente por primera vez en vivo en el estudio de Despierta América. La llegada del bebé no solo ha cambiado por completo su rutina sino que también ha transformado su forma de ver el mundo y sus prioridades en la vida. Este martes, la carismática conductora dominicana hizo que, por unos segundos, a muchos televidentes les latiera el corazón más deprisa de lo habitual al tomar la palabra durante la transmisión en vivo de Despierta América (Univision), justo antes de la pausa comercial, para comunicar "algo muy importante" que se había guardado todo este tiempo para compartirlo. "Oigan, antes de irnos a la pausa, les quiero decir algo muy importante que me guardé todo este tiempo para decírselos", anunció la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 para sorpresa de todos, incluidos sus compañeros de trabajo que se encontraban en ese momento junto a ella y que no tardaron en reaccionar de forma espontánea a sus palabras. "¡Estás embarazada otra vez!", se apresuró a comentar Alan Tacher. Aunque ha expresado en más de una ocasión que le gustaría volver a ser madre en un futuro cercano, el anuncio de Francisca en esta ocasión no iba en esa dirección. Tras la expectación que logró crear tanto en el plató como en los hogares de los miles de televidentes que estaban sintonizando en ese momento Univision, la presentadora por fin reveló el mensaje que tanto se estaba guardando y que no veía la hora de poder compartirlo. "¡Mi hijo cumple 5 meses!", anunció de lo más emocionada. "Gennaro, yo quería ya un hermanito", dijo Alan tras las palabras de la conductora. Por el momento, el hermanito parece que tendrá que esperar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que para muchos puede suponer una noticia sin importancia, solo las mamás primerizas como Francisca quizás puedan entender la emoción con la que la conductora dio la noticia. Y es que en este momento de su vida Gennaro es SU MUNDO.

