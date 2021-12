Francisca anuncia su regreso a la actuación La copresentadora del programa Despierta América (Univision) vuelve a conectar con una de sus grandes pasiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La actuación siempre ha sido una de las grandes pasiones de Francisca, la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision). Desde que era una niña la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 soñaba con poder actuar en una telenovela, un sueño que logró cumplir en 2016 de la mano del melodrama de Televisa Despertar contigo. "Es mucho más difícil de lo que uno piensa. Son muchas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo de parte de mucha gente tanto detrás de cámara como enfrente. El televidente lo disfruta en un minuto pero ese minuto que estás al aire representa todo un día de trabajo. Pero también fue una experiencia más enriquecedora de lo que yo imaginaba", contaba a finales de 2016 en una entrevista con People en Español sobre su experiencia en la telenovela mexicana. En los últimos años, sin embargo, la conductora dominicana había tenido muy abandonada su faceta actoral, misma que ha podido retomar recientemente por la puerta grande. Para sorpresa de sus seguidores, Francisca anunció este jueves a través de las redes sociales que regresa a la actuación con una participación especial en una serie dominicana. "Estoy muy feliz de contarles que vuelvo a conectar con una de mis grandes pasiones: la actuación. Pronto podrán ver esta serie que grabé en mi país con grandes talentos de mi tierra. Me divertí muchísimo. ¡Vamos por más!", compartió emocionada la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie se llama Líos de familia y es una coproducción de la plataforma de streaming en español Pantaya y la compañía productora dominicana Caribbean Films. Protagonizada por los emblemáticos comediantes dominicanos Raymond Pozo (Qué León) y Miguel Céspedes (Qué León), la serie centra su historia en un pintoresco edificio de clase media en Santo Domingo donde vive un diverso grupo de personas, entre los que se encuentran un político en desgracia, un empleado de banco muy religioso y un productor musical.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca anuncia su regreso a la actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.