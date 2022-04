Francisca anuncia su próximo gran paso: "Guarden la foto y la fecha" La presentadora de Univision reveló con una foto el proyecto que traería entre manos. "Tú puedes con todo lo que te proponga", exclaman fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Con 32 años, un matrimonio idílico ,un hijito bello y saludable y su flamante ciudadanía estadounidense, se podría decir que todos los sueños de Francisca se han cumplido. Pero quizá en la lista aún quedan cosas por lograr, nuevas metas por alcanzar y así lo ha manifestado este lunes la presentadora de Despierta America al colgar un mensaje después de la emisión del programa matutino de Univision. "Próximo paso. Amén. Guarden la foto y la fecha", exclamó la nacida en República Dominicana, de 32 años, en el post donde aparece con toga y birrete y levandano ambos índices y la mirada apuntando al cielo. Algunos seguidores en redes se apresuraron a aclarar que quizá el post de Francisca se debía al segmento especial de graduaciones que hizo esta mañana, pero como podemos ver en el comentario que dejó su colega Maity Interiano, Francisca trae algo entre manos: Francisca Credit: IG/Francisca En otros post se aprecia a la exreina de belleza al lado del periodista de espectáculos Harry Levy Altman, quien también iba vestido con el atuendo y tocado tradicional de los graduados universitarios. A su lado se observa una espectacular creación hecha con globos para felicitar a los graduados de la generación 2022 que terminan sus estudios este semestre. Francisca y harry levy altman Credit: IG/ despierta america Dicho post correspondía al segmento especial que se presentó en el show para celebrar a dichos jóvenes. Sin embargo, el post de Francisca, colgado horas después de la emisión, indicaría que en efecto, hay algo más que ella está cocinando a nivel personal. "Yo siempre voy con la corriente, Dios me ha traído tan lejos que o cuestiono ningún camino al que él me lleva, donde sea que él me ponga, por más turbulento que sea el principio, siempre voy a estar bien", exclamó Francisca recientemente a People en Español en ocasión de sus inminentes nupcias en su tierra natal y reflexionando sobre su impresionante trayectoria. "Mamá todo terreno , presentadora de televisión, inspiración, Reyna de belleza francisca tú país está mega orgulloso de ti por tu gran historia para llegar hasta aquí", exclamó uno de los muchos fans que le enviaron mensajes de aliento para iniciar su nueva aventura.

