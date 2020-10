Close

"Se reían de mí; casi choco": dice amiga de Selena Gómez al quedar "atrapada" en una marcha a favor de Trump La actriz de raíces mexicanas y hondureñas Francia Raisa asegura que los seguidores del presidente la "encajonaron" en una importante autopista de Los Ángeles. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francia Raisa, la amiga de Selena Gómez que hace un par de años acaparó titulares al donarle un riñón a la cantante y actriz, está sacudiendo las redes con un estremecedor video que colgó este fin de semana para contar la experiencia que asegura haber vivido al quedar atrapada por simpatizantes del presidente Donald Trump durante una marcha celebrada en una importante autopista de Los Ángeles. Sacudida y con la voz entrecortada, la actriz de 32 años grabó el clip en el interior de su auto para hablar de lo ocurrido. "Acabo de estar en la [carretera interestatal] 405 y me quedé atrapada en ese estúpido rally [a favor] de Trump", exclamó la joven de raíces mexicanas y hondureñas con los ojos llenos de lágrimas al iniciar la grabación. "Los malditos me encajonaron y me señalaban riéndose de mí y diciendo: '¡Ja, ja!'. Literalmente casi choco porque no me dejaban salir". "Yo estaba intentando rodearlos… pero ellos se detenían y seguían; lo único que quería era pasar alrededor [de ellos] y se pusieron muy violentos, pude haber chocado… ¡fue tan peligroso!", puntualizó. "Me señalaban y se reían de una mexicana. ¡Oh Dios! eso fue realmente aterrador". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mencionada marcha formaba parte supuestamente de una caravana para reunir fondos en apoyo a la campaña de reelección del actual presidente, quien busca cuatro años más al frente de la Casa Blanca. Raisa hizo el papel de Ana en la serie Grown-ish (Freeform) y hace un par de años contó a People CHICA sobre su experiencia como hispana en Hollywood hablando de las veces que acudió a las audiciones en busca de una oportunidad. En aquel entonces los papeles estaban determinados por la raza o etnia, relató Raisa. "Mientras crecía y comencé en esta industria a los 16 o 17 años, los directores de casting escribían en la descripción de los personajes entre paréntesis: caucásica, negra, latina; eran muy específicos”, acotó. "Es decir, si no era tu raza, las posibilidades de lograr ese papel eran pocas. “Y si no decía ‘latina' no había manera de conseguir una audición”.

