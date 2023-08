Francia Raisa, la actriz que donó un riñón a su amiga Selena Gomez, enfrenta crisis de salud La actriz Francia Raisa habla de nuevo diagnóstico médico y comparte detalles de su crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A solo unos días de celebrar su cumpleaños 35, Francia Raisa revela nuevo diagnóstico médico. La actriz fue diagnostica con el síndrome de ovario poliquístico. En sus Instagram Stories, habló de esta crisis de salud. La actriz de la serie How I Met Your Father compartió la portada del libro Living With PCOS: Road To Reversal de Candice Craig, una amiga suya, y reveló que ella fue diagnosticada con esta condición en sus ovarios, que produce un desbalance en las hormonas. "Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y todavía estoy aprendiendo cómo vivir con esto", reveló Raisa. Las personas que padecen esta enfermedad suelen tener un riesgo más alto de tener presión alta o desarrollar diabetes, según expertos. Francia Raisa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Craig, la autora del libro sobre el síndrome de ovario poliquístico (PCOS por sus siglas en inglés), expresó en Instagram: "este libro es más que palabras en papel, es mi verdad, mis batallas y mis triunfos, todo en uno. Recuerdo los días cuando PCOS me hacía sentirme derrotada, preguntándome si había esperanza de cambio, pero en mis momentos más oscuros, encontré una chispa que me llevó a este camino de sanación". En el 2017, Raisa le donó un riñón a su amiga, la actriz y cantante mexicoamericana Selena Gómez cuando ella estaba batallando contra el lupus. Selena Gomez Francia Raisa Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Selena Gómez compartió un mensaje en Instagram el 26 de julio para celebrar el cumpleaños 35 de su gran amiga. "El más feliz de los cumpleaños para este ser humano especial. Sin importar donde nos lleve la vida, te amo", le expresó a Raisa. Selena Gomez Francia Raisa Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Raisa, de raíces mexicanas y hondureñas, es hija del presentador radial Renán Almendárez Coello, mejor conocido como "El Cucuy". La actriz de la serie Grown-ish dice que su padre siempre apoyó su carrera. "Desde que éramos niños mi papá nos ponía en clases de baile y de canto, y me decía: 'vas a ser una estrella un día'", recuerda.

