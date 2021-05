El esposo de Francisca derrite las redes con este romántico mensaje de cumpleaños a la conductora Lo ha vuelto a hacer. Francesco Zampogna conmovió a sus seguidores y a los de su mujer con una foto y un escrito de lo más original y amoroso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la dulce espera de su bebé, Francisca ha cumplido 32 primaveras rodeada del amor y el cariño de los suyos. Familiares, amigos y compañeros le dedicaron hermosas felicitaciones que hicieron de este día uno verdaderamente especial para la conductora. Entre ellas destaca una muy especial: la de su esposo Francesco Zampogna. Junto a una imagen enternecedora de la pareja, el italiano ha derretido las redes con un mensaje tan original y amoroso como la pareja. Desde el desierto de Arabia, exactamente en Dubai, el futuro papá le hacía un comentario de lo más cómico, a la vez que romántico. "¡Feliz cumpleaños amor mío! ¿Vamos a Budai?", escribió haciendo referencia a una broma personal de los tortolitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una imagen vale más que mil palabras, y la publicada por Francesco es pura felicidad. Los seguidores de ambos no tardaron en compartir comentarios de lo más cariñosos y emotivos ante tal prueba de amor. "¡No puedo con esto!", "Lindo detalle para tu esposa", "Qué linda historia", "Wow, qué foto más bella", "¡Eso es amor!", escribieron tan solo algunos. La pareja vive entusiasmada la última etapa del embarazo de Francisca que en apenas dos meses podrá ver la carita de su bambino. ¡Felicidades!

