Francesca Guillén deja la actuación por la ¿venta de marihuana? ¿Por qué Francesca Guillén decidió dedicarse a este negocio alterno? La actriz da detalles al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien conocido que la pandemia ha afectado la economía de las familias a nivel mundial; el caso de la industria del espectáculo no es la excepción. Ante ello, muchos famosos se han visto obligados a buscar opciones alternas para palear la crisis financiera por la que atraviesan, tal es el caso de Francesca Guillén, quien ahora se dedica a la venta de productos derivados ¡de marihuana! "Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene THC, el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño. Es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían residuos", explicó Guillén a una publicación mexicana. "Siempre he sido muy respetuosa de la legalidad, no me gusta saltarme las reglas y aquí no había nada fuera de la ley, por eso le entré". Como la actriz sabe que es un negocio lícito lo promociona abiertamente en sus redes sociales. De hecho, asegura que los cannabinoides que comercializa son utilizados para disminuir dolores articulares, funcionan como antidepresivos y pueden ayudar a la pérdida de peso. Además, la hija de Alejandro Camacho reveló que obtiene más de 30 mil pesos (más de mil 500 dólares) de ganancias al mes. Francesca Guillén SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucha gente pensaría que los artistas vivimos en la opulencia y el bienestar permanentes, sin ninguna preocupación, pero nada más alejado de la realidad. Sólo una minoría tiene esa posibilidad, el resto no", advirtió. Francesca Guillén reveló que arrancó con este negocio poco después de iniciada la cuarentena y le ha resultado una buena opción de generar ingresos. Mientras tanto, está a la espera de que se reactive la industria del espectáculo para regresar a la actuación.

Share options

Close Login

View image Francesca Guillén deja la actuación por la ¿venta de marihuana?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.