¿Qué fue lo que Donald Trump exigió cambiar en el libreto de The Nanny durante su participación en esa comedia? La actriz y productora estadounidense Fran Drescher asegura que tuvo que cambiar su parlamento en su serie de los años 90, The Nanny, para complacer al ahora presidente Donald Trump, quien tuvo una participación en dicha comedia.



By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presidente Donald Trump no deja de dar de qué hablar. Tras haber sido absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción en su juicio político en el Senado estadounidense, ahora está siendo tema de conversación por un cambio que habría exigido en los años 90 para participar en el show de televisión The Nanny. De acuerdo a la protagonista de esa comedia estadounidense, Fran Drescher, los escritores tuvieron que cambiar el libreto para complacer al ahora mandatario quien exigía ser descrito como un multi-millonario en la escena que grabó. En una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers, la actriz de 62 años reveló que en la escena de Trump, en un episodio de 1996, se hacía alusión a su riqueza, al igual que a la del protagonista de la serie, interpretado por el actor Charles Shaughenessy. “Estaba en esta escena y le dije a los dos: ‘Oh, todos ustedes los millonarios son iguales’”, explicó Drescher, quien le daba vida a una niñera en la serie. “Y Peter [Marc Jacobson] — ahora mi ex esposo gay— recibió una nota de su asistente, la asistente de Donald Trump, que decía: ‘El señor Trump no es millonario. El es multimillonario y desearíamos que cambie el libreto’”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, la actriz no veía necesario que se especificara el tamaño de la fortuna de Trump ya que su personaje jamás haría algo así, según reveló. “Porque sé que Fran hubiese, tú sabes, descrito a todos los ricos como millonarios. Pero decir billonario [multimillonario] parecía una opción muy específica”, comentó. Al final, la producción y Trump llegaron a un punto medio y durante la escena la actriz lo describió como un zillionario— un termino humorístico que en inglés describe a alguien que tiene una incalculable fortuna. “Él dijo que estaba bien”, aseguró la actriz del cambio. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué fue lo que Donald Trump exigió cambiar en el libreto de The Nanny durante su participación en esa comedia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.