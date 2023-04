¿Cómo fue que se organizó la fiesta de primera comunión de Alaïa? Tenemos todos los detalles en exclusiva Johanna Dilone, dueña de Gilded Group Decor y Bambini Soiree, revela todos los detalles de la fiesta con la que Adamari López celebró la primera comunión de su hija Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johanna Dilone estuvo a cargo de la decoración de la fiesta con la que Adamari López celebró la primera comunión de su hija Alaïa, de 8 años. Después de que la niña tomara el sagrado sacramento en la iglesia católica Saint Louis de Miami, familiares y amigos se reunieron el hotel Biltmore de Coral Gables para festejar este día. Johanna Dilone Credit: Cortesía de @ByJuano La empresaria cubana, dueña de Gilded Group Decor y Bambini Soiree, reveló todos los detalles a People en Español de este inolvidable evento. "No es la primera vez trabajando con ella, le he producido varios eventos, nos sentimos muy identificados con ella", dice sobre López. "Nosotros fuimos parte del baby shower de Adamari, hemos hecho cumpleaños de Alaïa". Primera comunión Alaïa La primera comunión de Alaia se llevó a cabo en @thebilmoremiami | Credit: Había una vez foto/@habiaunavezfoto_ Dilone se inspiró en el estilo del hotel Biltmore y en los vestidos españoles de Alaïa. "La primera comunión es una ocasión religiosa muy importante, es un momento marcado en la vida de un niño, pero hay veces que la estética es demasiado obvia", dice la diseñadora. "Nosotros tratamos de romper los esquemas. Nos inspiramos en el hotel Biltmore, de una arquitectura colonial, una estética clásica". Primera comunión Alaïa Decoración de flores hechas por @aniskacreations | Credit: Había una vez foto/@habiaunavezfoto_ A la fiesta asistió el bailarín español Toni Costa, expareja de López y padre de Alaïa, la familia de Costa de España y los familiares de López de Puerto Rico. La íntima celebración, de unos 100 invitados, contó también con la presencia de amigos de López como la actriz Karla Monroig, la presentadora Chiquibaby y el cantante, actor y presentador Johnny Lozada. Primera comunión Alaïa Planificación y coordinación del evento: @coolcornerevents | Credit: Había una vez foto/ @habiaunavezfoto_ Dilone está acostumbrada a trabajar con celebridades. "Hicimos la boda de Evaluna y Camilo, le hicimos la fiesta de los 50 años a JLO, le hemos celebrado a Jennifer López los cumpleaños de sus gemelos. He trabajado con los Estefan en sus eventos de Art Basel, he hice su primer baby shower a la ex Miss Universo Amelia Vega", cuenta la empresaria. Primera comunión Alaïa Primera comunión Alaïa | Credit: Había una vez foto/ @habiaunvezfoto_ Trabajar con Adamari siempre es un placer. "Tiene los pies en la tierra, se lleva bien con todo el mundo, es agradable y es muy auténtica", dice sobre la actriz y presentadora puertorriqueña. "Para mí era importante que el diseño mostrara eso". Primera comunión Alaïa Organización del evento @coolcornerevents | Credit: Había una vez foto/@habiaunavezfoto_ La decoración tiene elementos rococó y renaissance, pero con un estilo contemporáneo. "Nació la idea de incorporar elementos clásicos con otros más modernos y actuales. Tenemos colores tenues para que se vea mágico. Estamos usando una paleta de colores pasteles como melocotón, rosado y un azul claro grisáceo, como estilo vintage", añade Dilone. Primera comunión Alaïa Diseño, decoración y producción del evento @gildedgroupdecor | Credit: Había una vez foto/ @habiaunavezfoto_ También usaron más de 5,000 flores para adornar el local. "Estamos buscando que se vea soñado el espacio. Estamos usando muchas instalaciones de flores para que se vea como una mansión donde creció un jardín adentro. Estamos usando renánculos, rosas, tulipanes, flores silvestres, elementos verdes y delicados para que nos den la sensación de algo orgánico, no tan estructurado", dice. Primera comunión Alaïa Pastel hecho por @tinasotiginalcakes | Credit: Había una vez foto/ @habiaunavezfoto_ Otros toques inolvidables son pajaritos que adornan las servilletas, y carritos con limonada y galletitas para los invitados. Primera comunión Alaïa Primera comunión Alaïa | Credit: Había una vez foto/ @habiaunavezfoto_ "Nosotros tenemos carpintería, cocemos, hacemos flores, globos, tenemos todo tipo de maquinaria, tapizamos. Tenemos diseño gráfico y diseño de eventos. Es una empresa completa de producción", dice Dilone, quien recomienda a todos sus clientes que comiencen a planear un evento con seis meses de antelación. Primera comunión Alaïa Postres hechos por @gabrielabergoderi | Credit: Había una vez foto/ @habiaunavezfoto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como diseñadora quiero captar la personalidad de cada cliente, lo que los hace únicos", dice Dilone. "Quiero que se vea bien Adamari y Alaïa. Espero que ellas cuando entren se identifiquen con el espacio. Adamari ha aprobado cosas del diseño pero no lo ha visto todo, es parte sorpresa. Queremos que ella tenga ese momento de 'wow' al entrar".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo fue que se organizó la fiesta de primera comunión de Alaïa? Tenemos todos los detalles en exclusiva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.