Así fueron las vacaciones de Daniella Navarro y su hija junto a Nacho Casano en Europa. ¡Viva el amor! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG La relación de Daniella Navarro y Nacho Casano, sí que va viento en popa. De hecho, desde octubre, la venezolana tenía planeado realizar un viaje a Francia junto a su pareja y su hija Uguiella. "Me los llevo a París, [vamos] con mi hija, y ahí es oficialmente donde lo quiero involucrar, él va a hablar con ella, vamos a hacer algo simbólico", dijo Navarro, "Voy a viajar con ambos a la ciudad del amor". El viaje fue todo un éxito y el trío gozó a lo grande no solo en Francia, también visitaron España. ¡Linda familia! Empezar galería Disneyland Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG Una de las paradas indiscutibles durante la travesía de Daniella Navarro, su hija y su novio, fue Disneyland en París. "Un viaje Impensado, un viaje hermoso, intenso y divertido", dijo el argentino en sus redes sociales. "Con corridas, sorpresas, amigos, familia". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Conociéndose a fondo Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Conociendo, descubriendo y más que nada disfrutándonos y conociéndonos más a fondo", comparió Casano, a quien durante todo el viaje se le pudo ver cargando sobre sus hombros a Uguiella. "Superando pruebas diarias y uniendonos ante la adversidad, que nos permiten día a día reírnos juntos, cuidarnos juntos, estar juntos". 2 de 9 Ver Todo Juntitos Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Parece imposible cumplir los sueños, pero, ¿saben cuál ha sido una de mis recetas para alcanzar mis sueños? El que aunque mucha gente dudó de mí e incluso me decían: 'M'ija despiértate eso es imposible', yo jamás dejé de creer en mí", escribió por su parte Navarro en sus redes sociales junto a diversas postales de su novio y su hija. "No importa que tan grande sea tu sueño, deséalo desde el alma y créanme se cumplirá. Sueñen despiertos, visualícense, que el mundo no crea en ti, pero que tú jamás dejes de hacerlo". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Te quiero Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Gracias Daniella por ser mucho más que mi novia y compañera", escribió Casano a su amada. "Gracias por ser luz, paz y locura. Gracias por no soltarlos la mano". 4 de 9 Ver Todo Gracias Dios Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Que la vida nos dure mucho tiempo, sea poco o mucho, mientras [se sientan] estas mariposas en la panza, mientras tengamos el brillo en los ojos, mientras sigamos resolviendo y no corriendo, es allí donde quiero estar", dijo la actriz venezolana. "El mundo está en esas sonrisas, mi hija el motor más grande de mi vida, el el hombre que no me suelta hasta cuando yo quiero, el hombre que Dios me tenía en sus planes, y definitivamente los planes de Dios son perfectos, mi compañero, mi amigo, mi amante, mi novio, y alguito mas". 5 de 9 Ver Todo Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Mi gratitud enorme con Dios por cada día, deseo con el alma seguir marcando memorias [en] mi hija", compartió la exintegrante de La casa de los famosos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galán Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Te amo", fueron las palabras que escribió Navarro en las imágenes que Casano compartió en su Instagram. 7 de 9 Ver Todo No nos soltamos más Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Si luego de esta aventura no nos soltamos, usted ya se fregó conmigo y es [estar juntos] hasta viejitos", escribió convencida Daniella a su amor. ¿Boda a la vista? 8 de 9 Ver Todo Vaya sorpresa Vacaciones Nacho Casano y Daniella Navarro Credit: IG "Estoy agradecida con Dios, con mi hija amada que su mami le pudo cumplir el sueño, el tiempo de Dios es tan perfecto que me tenía destinado a este compañero", dijo Navarro orgullosa. "Amo verlos sonreír, verlos felices me hace feliz, esas sonrisas genuinas. Quién lo iba a imaginar señor Nacho, amo que estés con nosotras en esta aventura. Gracias por ir de mi mano". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fueron las vacaciones de Daniella Navarro y su hija junto a Nacho Casano en Europa. ¡Viva el amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.