Las majestuosas vacaciones de Carlos Adyan en Turquía

El presentador de En casa con Telemundo decidió darse un merecido descanso en Turquía, lugar en donde está gozando de unas majestuosas vacaciones.

Hagia Sophia

Este lugar es muy popular y se han grabado series turcas. En 1453 la entonces iglesia cristiana se transformó en mesquita haciendo de esta la más popular en Turquía.

Llévelo por aquí y por allá

Carlitos visitó el Mercado de especias, uno de los más populares donde acuden los locales para hacer sus compras.

Cappadocia

Claro que Adyan no podía perderse la experiencia mágica de ver Cappadocia. ¡Esa sonrisa lo dice todo!

Sultán

Todo un galán, Carlos decidió tomarse esta fotografía rodeado de increíbles alfombras turcas.

Lecciones de vida

A través de sus redes sociales el puertorriqueño dejó muy claro que ha aprendido mucho de este increíble viaje.

TOPKAPI PALACE

Adyan visitó en Estanbul la locación de la popular telenovela Suleyman.

