¡Wow! Las fotos más sexys de Melany Mille, la nueva novia de Nacho

Por Leonela Taveras

Nacho Mendoza parece muy feliz con su relación con su nueva pareja, Melany Mille, y su próxima paternidad. Recopilamos las fotos más atrevidas de la modelo venezolana que ha robado el corazón del artista tras su polémico divorcio de Inger Devera.

Una periodista superhot

Mille es una guapa presentadora de televisión que si bien ha sido muy discreta sobre su romance con el cantante, no es nada tímida a la hora de mostrar su belleza.

Lencería que enciende

A través de sus redes sociales, esta belleza venezolana ha robado suspiros a sus seguidores al colgar fotografías en ropa interior o en traje de baño.

Una filósofa sensual

También comparte frases de superación personal, como esta que escribió a principios de año. "Y entonces entendí que quien quiere verte débil, al final solo logra fortalecerte".

Fotos y recuerdos

Si bien su participación en el certamen de belleza Miss Venezuela en 2015 no acabó como esperaba, sí le abrió las puertas del mundo del entretenimiento.

¡Qué combinación!

Para ella, combinar la elegancia y la sensualidad son piezas claves para no ser "una más del montón".

En el mar la vida es más sabrosa

La también actriz es amante de la playa y los bikinis. Este traje de baño bordado en tono tierra le queda como un guante.

¡Uy, qué pelo!

Orgullosa de su parte trasera, Mille presume también sus curvas y larga cabellera castaña mientras disfruta de un espectacular paisaje urbano de la ciudad de Caracas, en su natal Venezuela.

Elegancia al desnudo

"La elegancia es una cualidad física. Si una mujer no la tiene desnuda, no la tendrá vestida", comentó en su Instagram en esta foto topless citando al afamado diseñador Karl Lagerfeld.

Entrena con estilo

La modelo es fiel a su rutina de ejercicios para mantener su figura esbelta y abdominales envidiables. Así lo muestra en esta foto en la que demuestra que no hay que perder el estilo ni en el gimnasio.

