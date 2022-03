Comenzó la fiesta de #PoderosasLive ¡Mira todo lo que sucede en el evento para las mujeres poderosas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luz María Doria, Carolina Sandoval, Poderosas Live Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Luz María Doria, Jeannette Torres, Carolina Sandoval y nuestra editora ejecutiva María Morales en el evento de Poderosas Live 2022. ¡Aún puedes ser parte del evento si vives en Miami en el James L. Knight Center en el centro de Miami. Empezar galería La anfitriona Lourdes Stephen Poderosas Live Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus La anfitriona de Poderosas Live, Lourdes Stephen vestida de color esperanza. ¡Poderosa total! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio María Morales Maria Morales attends People en Español’s Poderosas VIP Luncheon at the Biltmore Hotel on March 4, 2022 in Coral Gables, Florida Credit: Peopel en Español / Shutterstock Nuestra editora ejecutiva María Morales dio la bienvenida al público de nuestro magno evento. 2 de 9 Ver Todo Familia presente Esposo Carolina Sandoval Poderosas 2022 Credit: Ciro Gutierrez /@ciroinfocus El primero en llegar fue el esposo de Carolina Sandoval para apoyar a su pareja. ¡Viva la familia! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Doctor Juan Rivera Doctor Juan Rivera junto a su esposa y María Morales en Poderosas Live 2022 Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus El Doctor Juan Rivera llegó muy bien acompañado de su esposa al evento de #poderosaslive, ahí se reunieron con nuestra directora ejecutiva María Morales. 4 de 9 Ver Todo Aymée Nuviola Aymée Nuviola en el evento de Poderosas Live 2022 Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Mucho sabor puso Aymée Nuviola a su llegada al evento de Poderosas Live, en donde hablará sobre los estereotipos en la sociedad hispana. 5 de 9 Ver Todo Carolina Sandoval Carolina Sandoval en el evento de Poderosas Live 2022 Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Compartió su experencia al padecer ansiedad y aconsejó al público diversas formas de cómo combatirla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salud Mental Doctor Juan Rivera y Carolina Sandoval en el evento Poderosas Live 2022 Credit: Ciro Gutierrez/@ciroinfocus Carolina Sandoval, Jeannette Torres y el doctor Juan Rivera compartieron sus experiencias para tener una excelente salud mental. 7 de 9 Ver Todo Poder Victoria Alonso Poderosas 2022 Si alguien sabe lo que es poder, esa es Victoria Alonso, la argentina funge como La Presidenta de Producción Física y Postproducción Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios. 8 de 9 Ver Todo Gaby Espino Gaby Espino y Kika Rocha en el evento Poderosas Live 2022 La actriz venezolana compartió junto a nuestra directora de moda y belleza, Kika Rocha, muchas recetas de belleza que la han hecho lucir espectacular. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

