República Dominicana presente en el photo booth de las #25poderosas

People en Español celebró en un almuerzo estelar en Miami a las 25 mujeres más poderosas del 2022, en donde República Dominicana estuvo presente.

Elaine King
La experta en finanzas Elaine King regaló una sonrisa a todos durante el almuerzo de las #25poderosas de #peopleenespanol.

Alexa Olavarria
Alexa Olavarria irradiando felicidad en nuestro almuerzo de las #25poderosas.

Carolina Sandoval
Tiempo de meditar y disfrutar con Carolina Sandoval.

Francisca
Dominicana poderosa = Francisca.

Aymee Nuviola
Aymee Nuviola y Emily Estefan estarán presentes mañana en nuestro evento de las #25poderosas en el James L. Knight Center en Miami FL.

Maity Interiano
Maity Interiano forma parte de la lista de las #25poderosas de #peopleenespanol. "Siento un compromiso grande con ayudar", dijo la periodista hondureña.

Andrea Minski
Andrea Minski en nuestro almuerzo de #25poderosas 💪🏽

Chikybombom
La vida sabe a fruuuuutassss.

Lourdes Stephen
Se vale reír junto a nuestra poderosa Lourdes Stephen.

Karina Banda
Hecha en México con mucho orgullo.

Chiquibaby
Chiquibaby lució un cuerpazo de impacto en nuestro almuerzo de las #25poderosas.

Michelle Galván
Michelle Galván poderosa por dentro y fuera.

Pamela Silva
Deslumbrante Pamela Silva.

