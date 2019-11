¡De no creer el parecido de Marc Anthony con sus hijos! By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Marc Anthony Los hijos varones de Marc Anthony ya son todos unos hombrecitos. Cristián tiene 17 años, Ryan llegó a sus 15 y Max cumplió 10. ¿Pueden creerlo? El tiempo vuela. Y no cabe duda de que entre más pasa el tiempo los retoños del cantante más se parecen a él. Para comprobarlo, hemos recopilado esta colección de imágenes en las que no te quedarán dudas de que padre e hijos son como gotas de agua, igualitos. Empezar galería Eterno enamorado Image zoom Ethan Miller/Getty Images El salsero nacido en la ciudad de Nueva York es sin duda uno de los románticos empedernidos del entretenimiento. Es por ello que a través de los años lo hemos visto al lado de algunas de las mujeres más sensuales del mundo, entre ellas Dayanara Torres y Jennifer López, con quienes tuvo cuatro retoños. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sus pequeños clones Image zoom Derek Storm/FilmMagic Sus hijos varones cada día están más grandes y sorprenden con el gran parecido físico que tienen con su afamado padre. 2 de 11 Applications Ver Todo Dayanara Torres Image zoom Kathleen Biache/WireImage De su matrimonio con la querida ex Miss Universo puertorriqueña llegaron al mundo Cristián y Ryan. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Como papá Image zoom Instagram/Marc Anthony Ahora a sus 18 y 16 años de edad, los dos jovencitos son un retrato de su papá. Hace falta ver alguna foto de cuando el cantante estaba iniciando su carrera en la industria musical. 4 de 11 Applications Ver Todo ¡En 1998! Image zoom Getty Images Así lucía el cantante hace 20 años. Impresionante su parecido con sus hijos mayores, ¿no crees? 5 de 11 Applications Ver Todo Como gemelos Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Para la muestra también esta imagen que fue tomada durante la velada de premiación de los Latin Grammy en el 2016. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jennifer López Image zoom Kevin Mazur/WireImage Tras su divorcio con Dayanara, el salsero inició su relación con la Diva del Bronx en el 2004. Cuatro años más tarde llegarían al mundo sus hijitos Max y Emme. 7 de 11 Applications Ver Todo Todo un galán Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic Ahora con 11 años, Max ya esto todo un caballerito que, al igual que sus hermanos mayores, parece una fotocopia de su afamado padre. 8 de 11 Applications Ver Todo El tesoro de la diva Image zoom Jennifer López/Instagram El pequeño y su hermanita son los protagonistas habituales de las publicaiones en rede sociales de JLo. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Marc y Jennifer en miniatura Image zoom Jennifer López/Instagram Mientras la pequeña Emme no puede negar los rasgos heredados de mamá, Max cada día se parece un poco más a Marc. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image ¡De no creer el parecido de Marc Anthony con sus hijos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.