“La verdad es que, los momentos más difíciles de mi vida los he superado sola. Recogí mis propios pedazos en un cuarto sola. Por eso valoro la compañía por razones reales, no por miedo de estar sola. Me he amado y cuidado lo suficiente para amar a alguien, incluso, más que a mí”, escribió la mexicana.