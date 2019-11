Las fotos más sexy de Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona que deslumbra en Hollywood By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Adria Arjona/Instagram La hija del cantante Ricardo Arjona no brilla solo por su talento en la industria del entretenimiento, también por su belleza que se roban suspiros a donde quiera que va. Dale una mirada a las fotos más sensuales que ha compartido en sus redes Adria Arjona, quien se ha transformado en una de las actrices latinas que deslumbra en Hollywood. Empezar galería De camino a la cima Image zoom Gabriel Olsen/FilmMagic A sus 26 años de edad, Adria sigue dejando huella en cada una de las grandes producciones en las que participa. Su talento la ha llevado a ser parte de exitosas series como Narcos, True Detective y Emerald City, además de éxitos de taquilla como Pacific Rim Uprising. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Bikinazo! Image zoom Adria Arjona/Instagram Le encanta la playa y de esto no cabe duda. Durante un paso por las exóticas playas de Hawái, Adria no dudó en aprovechar la ocasión para lucir su esbelta figura. 2 de 11 Applications Ver Todo De armas tomar Image zoom Adria Arjona/Instagram Es una deportista empedernida y así probó sus habilidades para el surf. ¡Vaya que lo hace bien! 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Mirada que enamora Image zoom Adria Arjona/Instagram Adria y la mexicana Eiza González están dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. No es para menos, ya que con su talento y belleza han demostrado estar a la altura de cualquiera de las grandes producciones de Hollywood. 4 de 11 Applications Ver Todo De impacto Image zoom Adria Arjona/Instagram Así posó en su cuenta de Instagram, desde luego los piropos y mensajes de parte de sus seguidores llovieron para la estrella. 5 de 11 Applications Ver Todo Toda una diva Image zoom Adria Arjona/Instagram En este paradisiaco escenario recibió la llegada del 2018. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dándolo todo Image zoom Adria Arjona/Instagram De seguro su cuerpazo también es resultado de su amor por el deporte. Tan solo hace falta dar una mirada a sus redes para entender que el ejercicio es parte fundamental de su estilo de vida. 7 de 11 Applications Ver Todo Amor, amor Image zoom Adria Arjona/Instagram Así celebró su aniversario junto a su novio. ¡Qué enamorada se ve la actriz de su galán! 8 de 11 Applications Ver Todo Estudiando Image zoom Adria Arjona/Instagram Desde la ciudad de Londres, la estrella le regaló esta foto a sus seguidores en las redes. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La ciudad del amor Image zoom Adria Arjona/Instagram Posando junto a la enigmática Torre Eiffel de Paris. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

