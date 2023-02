Las imágenes de la nueva casa de Jennifer López y Ben Affleck en California ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck y Jennifer Lopez compran casa finalmente en $ 34.5 millones de dólares Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La nueva mansión de JLo y Ben está valorada en 34.5 millones de dólares ¡pasen a verla! Empezar galería Jennifer López Ben Affleck y Jennifer Lopez compran casa finalmente en $ 34.5 millones de dólares Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group ¡Nuevo hogar! Luego de protagonizar un exitoso comercial durante el Super Bowl 2023, Ben Affleck y su esposa Jennifer López fueron fotografiados dando un tour en su nueva mansión en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck y Jennifer Lopez compran casa finalmente en $ 34.5 millones de dólares Credit: Photo © 2023 The Grosby Group La mansión de 12,000 pies cuadrados está ubicada en Sunset Boulevard, en Pacific Palisades, y está valorada en 34,5 millones de dólares. 2 de 6 Ver Todo Alex Speitzer Alex Speitzer y más en la alfombra roja de la premier de la serie "La Cabeza De Joaquín Murrieta Credit: Mezcalent El protagonista de La cabeza de Joaquín Murriera, el actor de 28 años Alex Speitzer, se dio cita a la premier de la serie, en la capital mexicana. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Emiliano Zurita Emiliano Zurita y su papá, Humberto Zurita, en la alfombra roja de la premier de la serie "La Cabeza De Joaquín Murrieta Credit: Mezcalent El actor de 29 años, Emiliano Zurita, y su papá, Humberto Zurita, también se dieron cita al estreno de la serie La cabeza de Joaquín Murrieta. 4 de 6 Ver Todo Cara Delevingne Cara Delevingne y su novia Minke comparten un momento íntimo en el after del Super Bowl de ASAP Rocky Credit: 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Viva el amor! La modelo Cara Delevingne y su novia Minke compartieron un momento íntimo en el after party del Super Bowl del rapero ASAP Rocky. 5 de 6 Ver Todo Pedro Pascal Pedro Pascal y su hermana, Lux Pascal, ríen mientras caminan al teatro en Nueva York Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El actor chileno Pedro Pascal y su hermana Lux fueron fotografiados por el lente del paparazzi en Brooklyn, Nueva York, llegando a una obra de teatro. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

