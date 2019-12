10 fotos de Laura Bozzo en traje de baño que han revolucionado las redes By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Laura Bozzo Laura Bozzo no le teme al qué dirán, mucho menos qué dirán de su cuerpo al publicar fotos en traje de baño durante sus viajes a la playa. A sus 67 años, la conductora de ha impactado las redes sociales con sus bikinazos y mostrándose más segura que cualquier jovencita de 20. Empezar galería Laura Bozzo Image zoom Instagram/Laura Bozzo La famosa conductora y abogada peruana no le tiene miedo a mostrar su cuerpo en traje de baño. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Qué cuerpo! Image zoom Instagram/Laura Bozzo La señorita Laura ha cautivado con tremendos bikinazos más de una decena de veces en sus redes sociales. 2 de 10 Applications Ver Todo De viaje Image zoom Las playas de México están entre las favoritas de Bozzo para salir a la playa o a la piscina en traja de baño. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement En casa Image zoom Instagram/Laura Bozzo Laura ha compartido que se siente como en casa en Acapulco. 4 de 10 Applications Ver Todo Amor y paz Image zoom El mar es de sus lugares favoritos. La conductora de televisión dice que le trae paz a su vida. 5 de 10 Applications Ver Todo Pose Image zoom Cualquier lugar es perfecto para las fotos en vestido de baño. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Playera Image zoom México lindo y querido. Este fue otro de los viajes de Bozzo que más se gozó. 7 de 10 Applications Ver Todo Cuerpazo Image zoom Instagram/Laura Bozzo Aunque hayan pasado unos años desde esta foto, esta publicación acumuló cientos de comentarios por parte de sus seguidores quienes elogiaron su figura. 8 de 10 Applications Ver Todo Sin miedo Image zoom No cabe duda que la peruana emana seguridad en cada una de sus publicaciones y no le teme a presumir su figura con poca ropa. ¡Enhorabuena! 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image 10 fotos de Laura Bozzo en traje de baño que han revolucionado las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.