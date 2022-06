Michelle Galván, Michelle Renaud y Tanya Charry ¡Invitados de lujo en la boda de Karina Banda y Carlos Ponce! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy Karina Banda y Carlos Ponce celebraron su boda religiosa este fin de semana. La pareja estuvo acompañada de su familia y amigos cercanos como Tanya Charry, Michelle Renaud, Jomari Goyso y Michelle Galván. Mira las mejores fotos de la fiesta ¡Aquí! Empezar galería Padre orgulloso Karina Banda y Carlos Ponce Boda – Family Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy Carlos Ponce no solo presumió a su bella esposa, el actor y conductor también irradió felicidad y orgullo gracias sus cuatro hijos, quienes viajaron a México para estar junto a su padre. ¡Linda familia! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Amigos Karina Banda boda Credit: Media Concepts PR El trabajo no está peleado con la amistad, para prueba ahí tienen a Karina y a su publicista Alberto Gómez, con quien la conductora ha hecho un equipo único. 2 de 9 Ver Todo Michelles bellas Karina Banda y Carlos Ponce Boda – Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy Michelle Renaud y Michelle Galván, también acompañaron a los novios en la mágica ceremonia. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Juegos mexicanos Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy Durante la boda, los invitados gozaron de diversas actividades mexicanas como "La ruleta". 4 de 9 Ver Todo La familia unida Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy "Esta boda fue muy especial para Carlos y para mí porque además de que es nuestra unión, se están conociendo nuestras familias", confiesa Banda. "Tenemos cuatro años juntos y mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, [ni a sus hermanos]. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la familia de él no se conocían", y agrega satisfecha. 5 de 9 Ver Todo Salud Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy La organización del evento corrió a cargo de la mexicana, Karen Morlet, jefa de la empresa Karen Morlet Event Design House de Ciudad de México, quien logró crear un bosque encantado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beso Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Portrait Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy "Fue un día mágico", dice Banda. "La pasamos muy bien". 7 de 9 Ver Todo Felicidad para la pareja Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy A pesar de que algunos invitados provenientes de Miami tuvieron que cancelar su asistencia debido a la tormenta que azotó Florida, Ponce y Banda gozaron de la compañía de aproximadamente 100 invitados. 8 de 9 Ver Todo Single ladies Karina Banda y Carlos Ponce Boda - Fiesta Credit: @pinguinowedding por Monica Godefroy Michelle Renaud estuvo en primera fila para ganar el ramo de su amiga Karina. ¿People en español tendrá otra boda exclusiva pronto? La respuesta es no, ya que fue otra amiga de la novia quien se llevó el ramo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Galván, Michelle Renaud y Tanya Charry ¡Invitados de lujo en la boda de Karina Banda y Carlos Ponce!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.