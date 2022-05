¿Conoces al hijo de Daddy Yankee? Así celebró Jeremy Ayala González su cumpleaños en Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daddy Yankee y su hijo Jeremy Ayala González Credit: Instagram Jeremy Ayala González Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee es un orgulloso padre de familia. Junto a su esposa, Mireddys González procreó a tres retoños: Yamilette Ayala, Jesaaelys Ayala y Jeremy Ayala. Conoce un poco más al hijo varón del rey del reguetón AQUÍ Empezar galería Hijo de papi Hijo Daddy Yankee Credit: Instagram Jeremy Ayala González Jeremy nació el 26 de mayo de 1998. Es el único hijo varón del Big Boss. Se ha dado a conocer no solo por el parecido con su progenitor, también por sus fieles seguidores en redes que suman más de 300 mil. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Papacito Jeremy Ayala González Credit: Kumar Jeremy, fue el encargado de convertir en abuelos a su padres Daddy Yankee y Mireddys González . Fue a través de sus redes sociales que dio a conocer que era papi de un bebé. Hasta el día de hoy se desconoce la identidad de la madre. 2 de 7 Ver Todo Enamorado Jeremy Ayala González y su esposa Andrea de Castro Credit: Kumar En el 2021 contrajo matrimonio con la influencer puertorriqueña Andrea de Castro, hija del exsenador boricua Jorge De Castro Font. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Mujer trabajadora Jeremy Ayala González Credit: Kumar De Castro es publicista de diversos artistas como entre otros, Farruko, Rauw Alejandro y Jahmar, 4 de 7 Ver Todo Feliz cumpleaños Pastel cumpleaños hijo de Daddy Yankee El productor musical celebró su cumpleaños 24 en Miami en compañía de amigos y su esposa. El enorme pastel de la celebración estuvo adornado con fotos de él y su amada. ¡Qué rico! 5 de 7 Ver Todo Amigos Jeremy Ayala González Credit: Kumar La celebración se llevó a cabo en Bresh de Doral en Miami Florida. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor Jeremy Ayala González y su esposa Andrea de Castro Credit: Kumar Además del delicioso pastel y los invitados de lujo, el amor fue el ingrediente principal de la noche. ¡LOVE! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

