Conoce a las tres hijas del novio de Clarissa Molina, ¡qué lindas! Vicente Saavedra, el prometido de Clarissa Molina, presentó a sus tres hijas en las redes sociales. Miras las imágenes aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Saavedra y Clarissa Molina - 22nd Annual Latin GRAMMY Awards Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Arturo Holmes/Getty Images Tras meses de soñar con el día en que su novio Vicente Saavedra le diera el anillo de compromiso, Clarissa Molina se comprometió en marzo. Desde entonces, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) se ha dedicado a preparar su próxima boda "Estamos en preparativos, es un proceso largo", comentó la también actriz respecto a su próxima boda durante la transmisión de El gordo… "Quizás a final de año o empezando el año, si Dios quiere". En lo que eso sucede, la dominicana ya está más que involucrada en la vida de las tres hijas del empresario: Gia Isabella, de 11 años; y Ava Mar, de 13, ambas residen en Orlando; y Miabella, de 3 años y medio, que vive en Puerto Rico. A las tres el puertorriqueño las presentó hace unos días en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud", escribió Saavedra junto a la postal. "Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta". Molina, por su parte se deshizo en halagos hacia sus futuras hijastras. "Dios las bendiga siempre. Papá las ama con locura". ¡Qué bonita familia!

