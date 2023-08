Esta fue la última foto que publicó la hija del cantante Luis Ángel el Flaco antes de morir ahogada María Fernanda compartió varios mensajes en las redes poco antes de perder la vida trágicamente a los 21 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco antes de que la hija del cantante Luis Ángel el Flaco encontrara la muerte inesperadamente, la joven de solo 21 años estaba disfrutando de un agradable momento con amigos. Así lo dejó ver en sus redes sociales horas antes de su trágico final. Según el diario mexicano La Razón, María Fernanda publicó varias historias en su cuenta de Instagram. En una de las fotos estaba estaba en el cine viendo la película Megalodón 2: El Gran Abismo y en otra imagen aparece junto a una amiga sentadas en un banco. Luis Ángel El Flaco y su hija Maria Fernanda Credit: Instagram / Luis Ángel El Flaco | Instagram Maria Fernanda La joven constantemente compartía fotos de su amor por la playa, el mar y el sol. En mayo pasado colgó un video y un autorretrato en traje de baño mientras estaba a bordo de un bote. María Fernanda María Fernanda Left: Credit: Instagram / María Fernanda Right: Credit: Instagram / María Fernanda "Libre y salvaje", fue el mensaje que usó para acompañar las imágenes en la que luce un traje de baño de dos piezas blanco y disfrutaba de un hermoso atardecer. Según el reporte oficial, la joven se ahogó el pasado lunes en la playa Cerritos, en el estado de Sinaloa, en la zona conocida como Estero del Yugo, cuando entró al mar junto a otra persona, quien pudo ser rescatada por los socorristas. Amante del agua, María Fernanda publicó el pasado 18 de mayo otras fotos en las que aparece en un bikini negro. "Ya cómprenme otro traje de baño", escribió mientras se le ve frente a una piscina. En junio, fue en cuenta de Facebook en la que reposteó un mensaje de otra cuenta que señalaba: "Cuando me dice: 'No podré darte una vida de lujos, pero amor no te va faltar'" y agregó: "Huir de México".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta fue la última foto que publicó la hija del cantante Luis Ángel el Flaco antes de morir ahogada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.