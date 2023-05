Primeras fotos de Gerard Piqué en Miami disfrutando con sus hijos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Pique y sus hijos juntos en Miami Credit: Photo © 2023 305shock/The Grosby Group Piqué disfrutando con sus hijos en Miami. Además, Bad Bunny con Kendall Jenner y más. Empezar galería Piqué en Miami disfrutando junto a sus hijos Gerard Pique y sus hijos juntos en Miami Credit: Photo © 2023 305shock/The Grosby Group El español Gerard Pique fotografiado en la piscina de un hotel en Miami donde pasó un rato agradable junto a sus hijos Milan y Sasha, frutos de su relación con la cantante colombiana Shakira, quien se acaba de mudar a la Ciudad del Sol. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Bad Bunny de fiesta con Kendall Jenner Con Champagne en mano, Bad Bunny sigue a su novia Kendall Jenner para celebrar solos el post Met Gala en un apartamento en NY Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Con Champagne en mano, Bad Bunny fue fotografiado siguiendo a su novia Kendall Jenner para celebrar en grande luego de atender la Met Gala, en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Anuel AA arrasa en su gira Anuel arrasa en el inicio de su gira Legends Never Die USA Tour con tres conciertos sold out Credit: Cortesía Anuel AA arrasó en el inicio de su gira Legends Never Die USA Tour con tres conciertos sold out en Orlando, Miami y Fort Myers. ¡Felicidades! 3 de 6 Ver Todo Anuncio El gordo y la flaca cumple 25 años Lili Estefan y Raúl de Molina comienzan los festejos para celebrar en grande los 25 años al aire de "El Gordo y la Flaca" Credit: Mezcalent Lili Estefan y Raúl de Molina comenzaron los festejos para celebrar en grande los 25 años al aire de El gordo y la flaca (Univision), que cumplirá el próximo 21 de septiembre, con una serie de invitados especiales como Emilio Estefan y el grupo Eslabón Armado. 4 de 6 Ver Todo Clarissa Molina festeja el aniversario de El gordo y la flaca Clarissa Molina comienza los festejos para celebrar en grande los 25 años al aire de "El Gordo y la Flaca" Credit: Mezcalent Clarissa Molina también festeja en grande el 25 aniversario del show El gordo y la flaca. 5 de 6 Ver Todo Zuria Vega, Alejandro Calva y Nacho Tahhan, noche de teatro Zuria Vega, Alejandro Calva y Nacho Tahhan en el estreno de la nueva temporada de la obra de teatro "Siete Veces Adiós" Credit: Mezcalent Zuria Vega, Alejandro Calva y Nacho Tahhan en el estreno de la nueva temporada de la obra de teatro Siete veces adiós, en el teatro Ramiro Jimenez, en la capital mexicana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

