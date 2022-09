Todos los detalles de la candente fiesta de cumpleaños de Clarissa Molina Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez Clarissa Molina cumplió 23 años de edad y lo celebró a lo grande acompañada de amigos, familiares y por supuesto, de su prometido Vicente Saavedra. ¡Muchas felicidades! Empezar galería ¡Sorpresa! Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez Agotada de un evento de trabajo en Washington D.C., Clarissa Molina regresó a su casa en Miami y se encontró con la sorpresa de una gran fiesta de cumpleaños. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Amor mío Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez Vicente Saavedra, el prometido de la dominicana fue quien organizó la fiesta de cumpleaños para su amada. No quería que el día pasara desapercibido. 2 de 6 Ver Todo Todo para Clari Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez Saavedra eligió la comida, bebidas, colores, música. Toda la decoración fue hecha con base en los gustos de Clarissa. "Quería que Clari se sintiera cómoda y feliz". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Qué ricura Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez El pastel fue de sabor guayaba y había otro de dulce de leche. Los sabores favoritos de Clarissa. 4 de 6 Ver Todo Amigos y buena comida Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez No solo la ex Nuestra Belleza Latina se sintió feliz, también los amigos y familiares que la acompañaron durante el festejo. "Clarissa no pudo ver nada de la decoración. Había comida, boricua, dominicana y una estación de Sushi". 5 de 6 Ver Todo Como niños Clarissa Molina Cumpleaños Credit: Cortesía de Carlos Bermudez Vicente decidió tener inflables y piscinas de globos que para que su novia e invitados se divirtieran como nunca. "La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

