La explosiva fiesta de cumpleaños de Carolina Sandoval. ¡Todos los detalles aquí! La venezolana cumple 49 años y lo celebró a lo grande junto amigos y familiares en una gran fiesta. Las fotos y videos aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Arevalos Photography Si a alguien le gusta la buena vida y además es extravagante, esa es sin duda alguna Carolina Sandoval. Para celebrar sus 49 años de vida, la venezolana tiró la casa por la ventana y junto amigos y familiares gozó a lo grande en una fiesta. "Celebrar para mi cumple con acción de Gracias es la mayor bendición", dice en exclusiva a People en español la periodista, quien en sus redes sociales agradeció a todas las personas que la acompañaron. Cumpleanos Carolina Sandoval Cumpleanos Carolina Sandoval | Credit: IG Carolina Sandoval "Decirles con palabras lo que para mí representa cada momento capturado en foto, implica decirles que colecciono memorias, que amo dejar constancia de mis días, de cada conversación de cada mirada y que cada detalle se convierte en mi mejor tesoro, es un regalo de Dios". Si hablamos de tesoros, además de sus hijas, Bárbara Camila y Amalia Victoria -quienes la celebraron desde muy temprano-, también está su madre Amalia de Sandoval , sin duda, la mujer más importante en la vida de la influencer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mamá celebra 49 años como madre y yo de vida", cuenta emocionada. "Madre mía te amo, los amo, son mi vida , mi felicidad, mi todo, son mi bendición y la razón por la cual celebro cada segundo de mi existencia". Carolina Sandoval Carolina Sandoval y su mamá | Credit: IG Carolina Sandoval El homenaje no solo tuvo baile, comida y amor, también una exclusiva sesión de fotos, en donde Sandoval lució un vestido blanco. ¡Felicidades Caro!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La explosiva fiesta de cumpleaños de Carolina Sandoval. ¡Todos los detalles aquí!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.