Dra. Ana María Polo ¡se deja ver en bikini! La presentadora de Caso cerrado (Telemundo) sorprendió a sus seguidores al mostrarse en bikini a través de sus redes sociales. By Moisés González Estamos acostumbrados a verla a diario enfundada en un vestido de traje de chaqueta impartiendo con mucho carácter justicia en el exitoso programa de televisión Caso cerrado. Pero pocos saben que detrás de la imagen seria que muestra la abogada de origen cubano en el show de Telemundo se esconde una mujer muy sensible que ama estar en contacto con el mar. Prueba de ello son las imágenes que compartió el pasado miércoles la doctora a través de su perfil de Instagram en las que para sorpresa de sus fans se muestra en bikini ante sus casi dos millones de seguidores. En las instantáneas, que no pasaron desapercibidas en las redes sociales ya que no es frecuente ver a la presentadora 'ligera de ropa', Ana María presume de un 'maravilloso' rincón del mundo que acaba de descubrir y que la tiene completamente enamorada. "Hace poco tuve la oportunidad de conocer un pedacito del mundo que de verdad me fascinó. Les hablo de los cayos que componen Exumas en Las Bahamas. Como saben soy amante al mar y la naturaleza y de verdad que he visto pocos lugares como este en donde conectas de una forma directa con el mar y criaturas espectaculares, como es el caso de los maravillosos tiburones gato que están en Compass Cay. Aquí puedes nadar con ellos, alimentarlos y son tan gentiles que hasta puedes tocarlos", contó emocionada la doctora. Image zoom Instagram Ana María Polo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahí se encuentra también el Thunderball Grotto, que es una cueva en el medio del mar con uno de los arrecifes más variados que he visto y ni hablar de las playas, cada cayo tiene su playa particular y existen las que se forman cuando baja la marea sobre los cayos de arena", agregó. Image zoom "Si de verdad quieren vivir una experiencia inolvidable yo les recomiendo que tomen Exuma en cuenta", recomendó la presentadora.

