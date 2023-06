¡Primeras imágenes del interior de la espectacular boda del hermano de Gerard Piqué! Fuegos artificiales, bailes, risas y mucho más. ¡Así fue la boda de Marc Piqué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Boda Marc Piqué Boda de Marc Piqué, hermano de Gerard | Credit: Boda: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Gerard Piqué: The Grosby Group El pasado viernes la familia Piqué al completo celebró por todo lo alto un día muy especial después de unos meses no precisamente fáciles. Marc Piqué, hermano pequeño de Gerard Piqué, daba el 'Sí, acepto' a su mujer María Valls, después de casi una década de amor. La fiesta fue a lo grande en una zona exclusiva de Barcelona en la que los fotógrafos pudieron captar algunos de los momentos más emotivos. Pero también hay imágenes de la gran fiesta celebrada en el interior del complejo elegido. Un mega festejo en el que no faltaron los fuegos artificiales a modo de película de Hollywood y, por supuesto, los bailes y un banquete exclusivo. Boda Marc Piqué La novia entrando a la iglesia | Credit: The Grosby Group Boda de Marc Piqué Boda de Marc Piqué | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Los novios llegaron acompañados al altar por sus diferentes padrinos. Marc del brazo de su madre, Montserrat Bernabeu, y María, junto a su padre, quien no dejó de sonreír mientras llevaba a su hija hacia su futuro esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al final de la ceremonia, ambos se subieron a un descapotable para acudir al lugar de la celebración, cuyos videos por parte de los invitados ya se han extendido por las redes como la pólvora. La fiesta se celebró al aire libre y fue un derroche de alegría y diversión, tanto por parte de los invitados, como de los novios, quienes eran la viva imagen de la felicidad. Y allí, entre los aplausos, gritos y risas, estaban Clara Chía y Gerard dándolo todo. Una noche muy mágica por partida doble, pues coincidió con una de las celebraciones más especiales del año, la noche de San Juan donde arden las hogueras para dejar atrás lo malo y abrir paso a lo bonito. ¿Será que de esta boda sale otra?

