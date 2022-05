Así fue la fiesta de bienvenida para los invitados a la boda de Francisca. "Tuvimos comida y entretenimiento de Italia" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Francisca decidió no celebrar su cumpleaños para ofrecer una fiesta de bienvenida a todos los invitados a su boda. "Fue una noche supermágica y única", dijo en exclusiva la organizadora del evento Mayi Suárez. Las imágenes y detalles exclusivos aquí. Empezar galería El inicio Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Francisca llegó a República Dominicana dispuesta a vivir su cuento de hadas. "El evento empezó a las 6 de la tarde", contó en exclusiva la wedding planner. "Fue dedicado a Francesco y a su familia". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Viva Italia Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe La presentadora de Despierta América (Univision), decidió que la comida y decoración transportara a su amado a Italia. "Fue un evento con una gastronomía italiana, tuvimos una hermosísima decoración", contó¡ Suárez. 2 de 8 Ver Todo ¡Qué ricura! Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe "Todo lo que fue comida y entretenimiento es de Italia. Hubo mucho color". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Vestido único Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Si de colores se trata, los invitados tuvieron que vestirse de color rosa y negro, mientras la novia resaltó con un vestido rojo diseñado por la dominicana Giannina Azar. "Tengo tres vestidos, me voy a cambiar tres veces si me acuerdo", adelntó con tremenda carcajada Francisca. 4 de 8 Ver Todo Lo que nos espera hoy Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe "Están muy bonitos [todos mis vestidos]. El vestido de la ceremonia es un vestido bello y precioso". 5 de 8 Ver Todo Mamás Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe La madre de Francisca, Doña Divina y la madre del novio estuvieron orgullosas apoyando a sus hijos. ¡Qué bonita familia! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Invitados Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe La familia de Francesco, la madre de Francisca doña Divina Montero, Alejandro Chabán, Jomari Goyso, Melina León, y otros 165 invitados gozaron de una noche con sabor italiano. 7 de 8 Ver Todo Amigo querido Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Francisca no tendrá damas de honor, serán sus amigos Jomari Goyso y Alejandro Chabán quienes la acompañarán en el altar esta noche. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

