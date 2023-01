Marc Anthony rompió en llanto al ver a Nadia Ferreira ¡Así fue la boda del cantante y la modelo paraguaya! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony La boda del año se llevó a cabo este fin de semana entre invitados y decoración de lujo. Marc Anthony de 54 años y Nadia Ferreira de 23 se dieron el "sí" en presencia de estrellas del mundo del espectáculo, la política y del deporte en el Museo de Arte Pérez de Miami. Entre los invitados estuvieron entre otros, Marco Antonio Solís, Salma Hayek, Maluma y el padrino David Beckham. ¡Mira las fotos aquí! Empezar galería Privado Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony La noticia sobre la unión de Marc y Nadia corrió como agua, sin embargo la pareja se encargó de guardar muy bien cada detalle de su unión. De hecho, ninguno de los invitados tuvo acceso a usar su teléfono celular. ¡La privacidad fue esencial! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ahí va la novia Marc Anthony y Nadia Ferreira boda Credit: Marc Anthony y Nadia Ferreira El alcalde de Miami, Francis X. Suárez, ofició la ceremonia a la que también asistieron los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el Consul de Paraguay Justo Apodaca. 2 de 9 Ver Todo Rumbo al altar Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony Ferreira fue entregada por su padre. La dama de honor de la modelo fue María Elena Torruco, esposa de Carlos Slim Domit, el hijo mayor de Slim. 3 de 9 Ver Todo Anuncio El padrino David Beckham y Marc Anthony Credit: Marc Anthony y Nadia Ferreira boda Los padrinos de Anthony, fue el exastro del fútbol David Beckham, así como el empresario Carlos Slim. 4 de 9 Ver Todo Afloró el sentimiento Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony Marc Anthony no pudo evitar la emoción al ver a su mujer caminando en el altar. En cuanto la vio caminar hacia él, las lagrimas cayeron por su rostro. ¡Que sea para toda la vida! 5 de 9 Ver Todo Orgullosos testigos Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís, Bigram Zayas fueron los testigos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El vestido Nadia Ferreira y Marc Anthony Boda Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony la Ex Miss Paraguay lució un traje diseñado por Galia Lahav con detalles de encaje y una cola larga y voluminosa. Anthony vistió de Christian Dior. 7 de 9 Ver Todo Maluma y Salma Salma Hayek y Maluma Credit: Nadia Ferreira y Marc Anthony El colombiano Maluma, no perdió la oportuniad de bailar con la nominada al premio Oscar, la mexicana Salma Hayek. ¡Pasito tun tun! 8 de 9 Ver Todo Lin-Manuel Miranda Marc Anthony y Nadia Ferreira boda Credit: Marc Anthony y Nadia Ferreira El escritor y actor Lin-Manuel Miranda, fue uno de los invitados que la pasó espectacular en la boda de sus amigos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Marc Anthony rompió en llanto al ver a Nadia Ferreira ¡Así fue la boda del cantante y la modelo paraguaya!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.