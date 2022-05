¡Un cuento de hadas! Así fue la boda de Adrian Zamarripa, líder de La energía norteña Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez El fin de semana se Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña contrajo matrimonio con el amor de su vida Rosita Burciaga. ¡Vivan los novios! Empezar galería La planeación Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez A la pareja le llevó un año planear este magno evento que se llevó a cabo en Dallas Texas, con la ayuda de Villa Luxe Event Hall. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Una década Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez Adrián y Rosita llevan más de diez años de relación, sin embargo, la pareja quiso hacer su unión religiosa rodeados de amigos y familiares. 2 de 10 Ver Todo Diseñador Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez El vestido que lució Rosita al estilo de Cenicienta fue diseñado por Dina Hawidi. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Lo importante Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez "Lo más importante fue recibir el cuerpo de Cristo en la comunión y el sacramento del matrimonio", dijo en exclusiva Zamarripa. 4 de 10 Ver Todo La fiesta Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez La fiesta estuvo amenizada por agrupaciones como: Los invasores de Nuevo León, Neto Bernal, Montéz de Durango, Polo Urías, La cultura Norteña, entre otros. 5 de 10 Ver Todo La comida Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez El menú: Verduras esclafadas, Escalopa de pollo en espejo de espinacas con puré de papa a la mantequilla, Frutos del bosque con esponja de vainilla. ¡Qué ricura! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El mejor regalo Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez Zamarripa dejó muy claro que es un romántico empedernido y sorprendió al amor de su vida con una canción en medio de la ceremonia. Sin duda, uno de los momentos más hermosos de la unión. 7 de 10 Ver Todo Amor Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez El amor y las lágrimas, fueron los protagonistas en esta historia que deseamos dure para toda la vida. ¡Vivan los novios! 8 de 10 Ver Todo La historia continúa Adrián Zamarripa, líder de la agrupación La energía norteña se casa en Dallas Credit: Foto por Ciro Gutiérrez Al siguiente día de la boda, la familia de Zamarripa ofreció una cena. "No podía mi mamá quedarse con las ganas de cocinar al estilo mexicano", dijo el cantante. "[Hizo] barbacoa con penca de maguey, mole con pollo y arroz y la clásica sopa blanca potosina con queso". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vivan los novios ¡Todo un cuento de hadas! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

