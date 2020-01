¡Las fotos de Kanye West tocando a Kim Kardashian que están dando de que hablar! By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mega/The Grosby Group El 2019 será inolvidable para la familia West Kardashian, de eso no cabe duda alguna. Kanye West y Kim Kardashian iniciaron el año dando una pasadita por su nuevo y millonario apartamento en la ciudad de Miami. Allí, los dos ya protagonizaron su primera polémica del año que inicia al mostrarse ante sus seguidores más cariñosos de lo que muchos desearían ver en público. ¡Dale una mirada a las fotos! Empezar galería Así iniciaron el año Image zoom Evan Agostini/Invision/AP Kim y Kanye siempre tienen algún motivo para dar de qué hablar, esto lo dejó muy claro el par de tortolitos con unas imágenes que prueban que en el 2020 no dejarán de ser protagonistas de polémicas. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Santa de lujo! Image zoom MLS via The Grosby Group Kanye le regaló a su esposa en Navidades anteriores un flamante apartamento que le costó $14 millones en un exclusivo sector de la ciudad de Miami. 2 de 10 Applications Ver Todo Vaya lujos Image zoom MLS via The Grosby Group Las dos estrellas de la serie Keeping Up with the Kardasdhian decidieron dar una visita a su lujosa propiedad. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Conmoción total Image zoom Mega/The Grosby Group Seguramente, ni Kanye ni Kim imaginaban que en el exclusivo lugar los esperara una multitud que deseaba conocerlos en persona. 4 de 10 Applications Ver Todo Diva Image zoom Mega/The Grosby Group Con su atuendo, la estrella de las redes sociales se robó más de una mirada y uno que otro piropo. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Hola mundo! Image zoom Mega/The Grosby Group Ya en el interior de la propiedad, la empresaria y el artista no solo disfrutaron de la espectacular vista al mar que tienen en su propiedad, también aprovecharon para dar un pequeño e inesperado espectáculo a sus fanáticos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Acaramelados Image zoom Mega/The Grosby Group Ante la mirada atónita de todos aquellos que allí estaban, la pareja se dejó ver muy cariñosa, en realidad más de lo que muchos hubieran querido ver en público. 7 de 10 Applications Ver Todo Beso de agradecimiento Image zoom Mega/The Grosby Group ¿Qué mejor forma de darle las gracias a su amado esposo por este impresionante regalo que con un beso? 8 de 10 Applications Ver Todo ¡Movimiento atrevido! Image zoom Mega/The Grosby Group Tal parece que Kanye no se conformó con el beso y le dio a su esposa una caricia algo inapropiada. Por supuesto, el “cariñito” del rapero pudo ser visto en vivo por sus seguidores. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Clan de 6! Image zoom Kim Kardashian/Instagram Falta de amor y pasión parece no ser un problema para la afamada pareja. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

